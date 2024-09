PSG ‍: Luis Enrique a refusé un buteur à 80 ME

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Lié à Victor Osimhen durant tout l’été, le PSG n’a finalement pas dégainé de proposition pour l’attaquant de Naples. Le buteur nigérian n’est d’ailleurs pas le seul qui a retenu l’intérêt du club de la capitale en Série A.

C’était sans doute le plus gros feuilleton du mercato au Paris Saint-Germain, mais Victor Osimhen ne s’est finalement pas engagé en faveur du champion de France en titre. Jusqu’au dernier moment, Luis Enrique s’est opposé à la venue de l’international nigérian, qu’il ne jugeait pas compatible avec ses idées de jeu. Bloqué par Naples, l’ex-buteur du LOSC a rejoint Galatasaray en prêt et rien ne dit qu’il ne sera pas de nouveau sur les tablettes du club parisien dans un an. En Série A, Victor Osimhen n’est en tout cas pas le seul joueur à susciter l’intérêt des dirigeants franciliens, à en croire le site Juventus News 24.

Le média italien nous apprend que le PSG s’est sérieusement penché sur la situation de Dusan Vlahovic durant ce mercato estival. Recruté pour 80 ME par la Vieille Dame en provenance de la Fiorentina il y a deux ans, l’international serbe n’a pas encore trouvé la bonne carburation depuis son arrivée à Turin, où il n’a pas vraiment été mis en valeur par le jeu ultra-défensif de Massimiliano Allegri jusqu’à présent. Le site spécialisé sur l’actualité de la Juventus Turin affirme que le PSG a sérieusement envisagé de recruter Vlahovic, à tel point que les Bianconeri avaient prévu de recruter Jonathan David (Lille) pour compenser un éventuel départ de l’attaquant serbe de 24 ans.

Luis Enrique pas plus fan de Vlahovic que d'Osimhen

Mais comme dans le dossier Victor Osimhen, le Paris Saint-Germain a pris des renseignements par l’intermédiaire de Luis Campos et de Nasser Al-Khelaïfi… avant de se ranger derrière l’avis de Luis Enrique. Malgré la blessure à la cheville de Gonçalo Ramos lors de la première journée de Ligue 1 face au Havre, le coach du PSG n’a jamais changé d’avis sur l’intérêt de recruter un joueur offensif de plus. Avec au sein de son effectif Kolo Muani, Asensio, Barcola, Dembélé, Lee ou encore Doué, il s’estime suffisamment armé et ne voulait pas voir débarquer un n°9 de plus, raison pour laquelle la piste Dusan Vlahovic a été mise en stand-by pour le plus grand bonheur de Thiago Motta. Successeur de Massimiliano Allegri sur le banc turinois, l’entraîneur italien compte bien exploiter au maximum les qualités de l’avant-centre serbe (30 sélections), ce qui n’a pas été fait jusqu’à présent.