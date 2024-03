PSG ‍: Luis Campos viré, Mbappé l'a tué

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Nasser Al-Khelaifi sait que Kylian Mbappé va partir du Paris Saint-Germain et cela ne restera pas sans réaction. Luis Campos pourrait être remercié.

Le président qatari du PSG a souvent dit tout le bien qu’il pensait de Luis Campos, son conseiller sportif, alors que plusieurs fois des rumeurs circulaient sur quelques petites tensions internes entre les deux hommes. C’est un secret de Polichinelle, si le Portugais était arrivé à Paris en 2022, c’était pour faire le bonheur du clan Mbappé avec qui Luis Campos avait des relations très proches depuis l’AS Monaco. Une mission accomplie puisque, contre toute attente, l’attaquant tricolore avait prolongé son contrat jusqu’en 2024 avec une option pour une saison supplémentaire qui n’a pas été levée par le numéro 7 parisien. Et justement, c’est le départ de Kylian Mbappé en juin prochain, à priori pour le Real Madrid, qui va engendrer des secousses et le probable limogeage de Campos à un an de la fin de son contrat. C’est ce qu'assure le quotidien L’Equipe qui révèle cette information et donne d’autres précisions.

Luis Campos soutenu par personne au PSG

Si Luis Campos risque de payer au prix fort le départ libre de Kylian Mbappé en fin de saison, il le doit aussi en partie à une fraicheur de sa relation avec Luis Enrique. Loin des rapports amicaux entretenus avec Christophe Galtier, au point même que l’entraîneur français du PSG le laissait entrer et communiquer dans le vestiaire, le conseiller sportif ne veut pas que ce dernier mette son nez dans ses choix et dans sa relation avec les joueurs. « Luis Enrique ne serait pas le premier avocat de Campos si le club décidait de s'en séparer. En fait, en interne, pas grand monde ne plaiderait sa cause. Pas plus dans le secteur sportif qu'au niveau administratif et financier où l'on considère que Campos ne comprend rien, ou fait mine de ne rien comprendre, aux enjeux économiques qui guettent le club », précisent les journalistes du quotidien sportif. Autrement dit, si le Paris Saint-Germain dément avoir pris une décision concernant Luis Campos, cela sent quand même le sapin pour celui à qui certains ont reproché d'être parfois intéressé financièrement aux renforts signés par le PSG.

Pour remplacer le Portugais dans ce rôle de conseiller et permettre au Paris Saint-Germain de faire son mercato, un nom bien connu revient autour du Parc des Princes. Non, il ne s'agit pas de Leonardo, mais d'Antero Henrique, qui n'a pas totalement quitté le PSG et occupe désormais un rôle au sein de la Fédération qatarie de football. De quoi contribuer à le faire revenir très vite dans l'organigramme du club de la capitale si le limogeage de Luis Campos s'officialise. Et cette fois, il n'est pas certain que le Real Madrid accueillera ce dernier.