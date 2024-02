PSG ‍: Luis Campos insiste, le Qatar fonce sur Rafael Leao

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Le départ de Kylian Mbappé à la fin de la saison ne fait quasiment plus aucun doute pour le PSG, qui doit se mettre dès maintenant en quête d’un successeur. Le nom de Rafael Leao revient avec insistance…

Victor Osimhen, Rafael Leao, Marcus Rashford… Qui sera le successeur de Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain ? Le départ du capitaine de l’Equipe de France ne fait presque plus aucun doute et c’est Daniel Riolo qui a confirmé la tendance dimanche soir sur RMC. Pour le chroniqueur de l’After Foot, le départ de « KM7 » est acté et pour le PSG, il est d’ores et déjà temps de se pencher sur sa succession. Les pistes ne manquent pas dans la presse ces derniers jours mais en interne, quelle est la réelle priorité ?

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Rafael Leão (@iamrafaeleao93)

A en croire les informations de Calcio Mercato, il est clair que Rafael Leao est la cible n°1 du coordinateur sportif Luis Campos. Le Portugais a recruté Rafael Leao à Lille et connait très bien le joueur, qui fait le bonheur de l’AC Milan, où il est sous contrat jusqu’en juin 2028. A en croire les informations du média italien, Luis Campos fait le forcing en interne pour convaincre Nasser Al-Khelaïfi ainsi que l’Emir du Qatar que Rafael Leao est le joueur sur lequel le PSG doit miser pour compenser le probable départ de Kylian Mbappé vers le Real Madrid.

Accord au PSG pour foncer sur Rafael Leao ?

Un travail qui devrait rapidement porter ses fruits pour Luis Campos puisque Calcio Mercato nous informe que Nasser Al-Khelaïfi a validé la piste de l’ancien attaquant du LOSC. Cela ne veut pas dire que Rafael Leao sera le prochain attaquant du PSG, mais un accord en interne semble avoir été trouvé sur la piste à privilégier pour la succession de Kylian Mbappé. La question est maintenant de savoir si le Paris Saint-Germain parviendra à trouver un accord financier avec l’AC Milan pour un joueur estimé à plus de 150 millions d’euros par le club lombard. Dans le cas où ce ne serait pas le cas, alors les pistes Victor Osimhen et Marcus Rashford pourraient être approfondies mais elles ne sont plus aujourd’hui sur le haut de la pile de Nasser Al-Khelaïfi et de Luis Campos.