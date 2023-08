PSG ‍: Luis Campos et Luis Enrique, il y en a un de trop

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Avec une dizaine de joueurs du PSG dans son écurie, Jorge Mendes est plus influent que jamais au sein du club parisien. La faute à Luis Campos, dont le mercato est sévèrement critiqué par Nabil Djellit.

Le numéro neuf tant attendu par le Paris Saint-Germain depuis plusieurs semaines n’a jamais été aussi proche d’arriver. Après avoir espéré Victor Osimhen puis Harry Kane, le club de la capitale a finalement ficelé le transfert de Gonçalo Ramos en provenance du Benfica Lisbonne. Un joueur de plus de l’écurie du célèbre agent Jorge Mendes. Encore une fois, Luis Campos recrute un joueur représenté par son ami, ce qui commence à faire grincer des dents puisqu’au total, Jorge Mendes dispose d’une dizaine de joueurs de l’effectif parisien.

Un total qui peut encore grimper en cas de signature de Bradley Barcola au PSG d’ici la fin du mercato alors que Manuel Ugarte ou Marco Asensio, recrutés cet été par le club de la capitale, sont des poulains de Jorge Mendes. La situation commence doucement mais surement à devenir scandaleuse voire inacceptable selon Nabil Djellit, lequel a littéralement dézingué Luis Campos. Sur le plateau de la Chaîne L’Equipe, le journaliste a accusé le coordinateur sportif de plomber le mercato du PSG.

Nabil Djellit détruit le Mendes Saint-Germain formé par Luis Campos

« Il y a deux Luis au PSG et selon moi il y en a un de trop entre Luis Enrique et Luis Campos. Je pense que Campos va être le dégât collatéral de l’affaire Mbappé. On sait très bien qu’il est venu à Paris grâce à la famille Mbappé, ils se connaissent depuis Monaco. Campos a été un argument du PSG pour convaincre Mbappé de prolonger à l’époque, dire le contraire serait un mensonge, tout le monde le sait parfaitement. Luis Campos sait ce qui est en train de se tramer donc il fait son business avant de partir en validant uniquement les dossiers de son ami Jorge Mendes » a pesté Nabil Djellit dans L’Equipe du Soir au sujet des liens entre Luis Campos et Jorge Mendes qui influent sur le mercato du PSG, avant de poursuivre.

« Moi je trouve ça choquant. On marche sur la tête ! Il y avait quand même tromperie sur la marchandise, et dire qu’on nous a fait croire que Luis Campos aurait pu signer au Real Madrid. Qui pense sincèrement que le Real prend un directeur sportif qui a ce genre de comportement et de méthodes ? Le recrutement du PSG est complètement pipé ! Quand je vois qu’il a refusé Youssouf Fofana de Monaco pour 30 millions d’euros et qu’il a mis 60 millions d’euros sur Ugarte qui n’a rien prouvé, c’est totalement pipé » a regretté le journaliste, pour qui il n’est pas normal qu’un agent exerce autant d’influence dans un seul même club. Plus le mercato avance, plus le PSG se transforme en Mendes Saint-Germain. Un cirque auquel Nasser Al-Khelaïfi pourrait mettre fin au mois de septembre en se séparant de Luis Campos, un scénario de plus en plus probable.