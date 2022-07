PSG : Luis Campos est lancé, le mercato débute enfin !

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Très actif, le PSG est tout proche de finaliser les venues d'Hugo Ekitike mais aussi de Renato Sanches. Toutefois, le club parisien et son conseiller sportif Luis Campos ne comptent pas en rester là et visent pas moins de cinq nouveaux éléments supplémentaires.

Après un début de mercato frustrant, le PSG est en train de passer à l'offensive et surtout d'obtenir du concret. Les arrivées risquent de se multiplier dans les prochains jours du côté de la capitale : Milan Skriniar, Hugo Ekitike et peut-être Renato Sanches. Un nombre de recrues déjà intéressant pour donner un nouveau souffle au PSG et relancer l'équipe dans ses objectifs européens. Toutefois, Luis Campos ne veut pas s'arrêter là, ayant encore plus d'un tour dans son sac. Le Portugais, recruteur hors-pair, a bien compris les manques de l'effectif parisien et il veut y remédier le plus rapidement possible.

Campos veut quatre à cinq recrues, dont deux milieux

Selon les informations du journaliste Abdellah Boulma, Luis Campos viserait entre quatre et cinq recrutements en plus des joueurs déjà arrivés. Parmi ces nouveaux éléments, le Portugais rêve de deux milieux de terrain supplémentaires pour venir rejoindre Vitinha, déjà recruté dans ce secteur de jeu au début du mois de juillet. L'entrejeu parisien est souvent pointé du doigt depuis plusieurs saisons étant synonyme de manques.

Luis #Campos continue de s’activer sur le recrutement. La volonté du portugais est d’enrôler entre 4 et 5 recrues supplémentaires en fonction des départs dont 2 milieux de terrain après la signature de Vitinha. #PSG — Abdellah Boulma (@AbdellahBoulma) July 15, 2022

Ces arrivées dépendraient aussi des départs au sein du groupe parisien. Le dégraissage de l'effectif étant l'une des priorités du PSG et de Luis Campos. On ne connaît pas encore les joueurs ciblés par le PSG mais ce ne serait pas forcément des stars. En effet, on miserait plutôt sur la jeunesse. Ces recrutements permettraient de donner du sang neuf au club parisien et de rajeunir un effectif vieillissant ces dernières années. Quelques semaines après son arrivée, Luis Campos ne veut pas tergiverser pour donner un nouveau visage au PSG et relancer l'ambitieux projet parisien.