PSG ‍: Luis Campos envoie 80 ME au Benfica, Gonçalo Ramos arrive

Par Guillaume Conte

Le PSG est très bien parti pour boucler le recrutement de Gonçalo Ramos, puisque l'accord est imminent avec le Benfica après celui trouvé avec le joueur. Luis Campos lâche 80 ME.

Ce n’est toujours pas la plus grande fluidité en interne au PSG en ce qui concerne un mercato qui n’avance plus, mais Luis Campos semble encore avoir une fois eu gain de cause. Le directeur sportif continue de piocher au Portugal et d’arroser les grands clubs du pays lusitanien. Après Manuel Ugarte du Sporting, le Paris SG va se payer Gonçalo Ramos. Un accord a été trouvé avec l’attaquant portugais cette semaine, et selon Foot Mercato, le Benfica Lisbonne a accepté le transfert de son avant-centre. Il faut dire que le PSG a lâché sans sourciller 80 millions d’euros pour l’international portugais.

Gonçalo Ramos arrive, les supporters partagés

Une somme bonus compris, précise le site spécialisé, pour qui le champion de France va accélérer en ce mois d’août pour renforcer son attaque. Néanmoins, le prix a déjà tendance à faire tiquer les suiveurs du Paris SG, pour qui les grosses dépenses vers le Portugal sont toujours aussi nombreuses, et n’ont pas spécialement porté leurs fruits jusqu’à présent. Surtout que la somme de 80 millions d’euros est proche de celle que va dépenser le Bayern Munich pour Harry Kane, un buteur avec une toute autre expérience du plus haut niveau que Gonçalo Ramos. Ce dernier a explosé en 2021, avant de se faire remarquer à la dernière Coupe du monde au Qatar, notamment en prenant la place de titulaire à un certain Cristiano Ronaldo.