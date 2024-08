PSG ‍: Luis Campos a 300 jours pour trouver 85 ME

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Le mercato ferme ses portes dans quelques jours et le PSG tarde à dégraisser son effectif. Pour l’instant, seuls les joueurs libres sont partis en plus des prêtés Renato Sanches, Gabriel Moscardo et Cher Ndour.

La balance des transferts est largement négative pour le Paris Saint-Germain, qui a investi 170 ME pour recruter Safonov, Pacho, Doué et Joao Neves. Dans le même temps, il n’y a que 15 ME qui sont entrés dans les caisses grâce au départ définitif d’Hugo Ekitike à Francfort. Autant dire que dans cette fin de mercato, l’urgence est de se séparer de plusieurs indésirables et cela pourrait aller assez vite puisque Carlos Soler ou encore Manuel Ugarte, deux joueurs sur lesquels Luis Enrique ne compte pas, ont de belles offres et devraient logiquement faire leurs valises avant le 31 août.

D’autres joueurs sont poussés vers la sortie, à l’instar par exemple de Danilo Pereira ou Nordi Mukiele. L’objectif du PSG est de récupérer un total de 100 ME selon les informations de Sports Zone. « Paris s'est engagé devant la DNCG à vendre pour plus de 100M€ avant le 30 juin 2025. Une somme atteignable, que le club de la capitale veut atteindre dès cet été. Paris espère que le temps jouera en sa faveur, avec le marché saoudien et turc pour ses indésirables » a publié le compte insider sur X. En se laissant dix mois, soit environ 300 jours, pour récupérer les 100 ME promis à la DNCG, le Paris Saint-Germain a une grande marge de manoeuvre et ne devrait pas peiner à atteindre son objectif.

Le PSG a dix mois pour trouver 85 ME

Cette somme a d’ailleurs été réduite à 85 ME grâce à la vente d’Hugo Ekitike à Francfort. La question est maintenant de savoir si les dossiers chauds en cours sur le volet des départ, à savoir Manuel Ugarte à Manchester United ou encore Carlos Soler à West Ham ou Everton permettront au club de la capitale d’atteindre cet objectif ambitieux dès cet été. Au-delà de cette barre symbolique des 100 ME à récupérer avant le 30 juin 2025, le départ de plusieurs indésirables dans les jours à venir pourrait surtout permettre au club de la capitale d’investir sur un dernier joueur pour boucler son mercato de la meilleure manière. Un joueur offensif polyvalent, capable de jouer sur un côté ou dans l’axe, est notamment visé par Luis Enrique, qui apprécie tout particulièrement le profil d’Ademola Lookman, même si le dossier est très complexe car son club de l’Atalanta Bergame ne veut pas entendre parler d’un départ de sa star nigériane.