PSG : Lionel Messi terrorise le Qatar

Par Alexis Rose

Malheureux depuis son arrivée au sein du Paris Saint-Germain, Lionel Messi pourrait retourner au FC Barcelone plus vite que prévu. C’est en tout cas la volonté de son entourage, et notamment de son père.

L’histoire d’amour entre Leo Messi et le PSG va-t-elle prendre fin à l’issue de cette saison 2021-2022 ? C’est fort probable. Car même si le sextuple Ballon d’Or dispose d’un contrat jusqu’en 2023 avec le club de la capitale française, tout indique qu’il n'ira pas au bout de son bail. Débarqué à Paris l’été dernier, un peu contraint et forcé après que le Barça n’ait pas pu prolonger son contrat, La Pulga n’a jamais réussi à trouver ses marques au PSG. Auteur de sept buts et de onze passes décisives en 26 matchs cette saison, Messi est bien loin de ses standards. En retrait d’un point de vue individuel, l'international argentin vient également de subir une grosse désillusion collective lors de l'élimination du PSG face au Real Madrid en huitièmes de finale de la Ligue des Champions… Vu qu’il n’a pas réussi à remplir son objectif européen avec le PSG, Messi pourrait déjà avoir des envies de départ.

Jorge Messi a contacté le Barça

Ces derniers jours, Matteo Moretto annonçait d’ailleurs que Messi rêvait de retourner au Barça. Une rumeur qui semble se confirmer, puisque selon les informations de Gérard Romero, Jorge Messi « a contacté la direction du Barça pour évaluer la possibilité d’un retour de Leo au Camp Nou ». Un bruit de couloir qui n’étonnera personne, puisque Messi n’est plus le bienvenu au Parc des Princes, où son nom a été sifflé en marge de la victoire du PSG contre Bordeaux en L1 dimanche (3-0). Alors que pendant ce temps, le Barça a retrouvé des couleurs sous les ordres de Xavi. De retour sur le podium de la Liga tout en étant encore en course en Europa League, le FCB a de grandes chances de retrouver la Ligue des Champions après les craintes du début de saison.

Et si le Barça continue à monter en puissance de la sorte, Messi aura toutes les raisons de retourner dans son club de coeur, même s’il devra sans doute baisser son salaire. Mais si sa volonté est bien de quitter le PSG pour retourner à Barcelone, ce détail financier ne devrait pas être un gros problème. Trois ans après l'incroyable été 2019 quand Neymar avait fait des pieds et des mains pour revenir au Barça, Lionel Messi pourrait bien tenter sa chance, avec le risque de s'opposer à la fermeté du Qatar. En effet, selon la presse espagnole, il n'y a aucun chance que le PSG laisse filer Lionel Messi, peu importe sa destination, car le but est d'avoir sous sa coupe les plus grandes stars du monde quand la Coupe du monde aura lieu dans l'Emirat, l'hiver prochain.