PSG : Paris repart à l'assaut de cette piste totalement improbable

Lors du dernier mercato hivernal, le Paris Saint-Germain a failli créer une énorme surprise avec Luciano Acosta.

Il y a eu Eric Maxim Choupo-Moting en août, il aurait pu y avoir Luciano Acosta en janvier. Pour compléter un secteur offensif bien bouché, avec Neymar, Cavani et Mbappé, le club de la capitale doit se creuser les méninges sur le marché des transferts. En manque de solution, le PSG avait alors tenté sa chance avec le milieu offensif de 24 ans l’hiver dernier. Tout proche d’être conclu, le transfert de l’Argentin du DC United avait finalement capoté, car Paris proposait 10 millions d’euros plus 6 ME de bonus, alors que le club américain voulait directement 16 ME. Une situation qu’Acosta a encore un peu de mal à digérer, même s'il ne désespère de finir quand même par atterrir dans la capitale française.

« J'ai demandé à mon agent de me laisser un peu à l'écart des négociations, de ne pas trop m'en parler, je voulais être concentré pour faire une bonne saison, pour avoir plus d'options. Il m'a confirmé qu'il y avait des contacts. Pas seulement avec le PSG, avec d'autres clubs aussi. Evidemment, si je le pouvais, j'adorerais aller à Paris. C'est une équipe incontournable, avec une réputation mondiale, dans un très bon championnat. Mais si ça ne se fait pas, j'ai des contacts avec d'autres équipes qui me veulent. Je n'ai pas demandé à mon agent si j'allais venir, si c'était acté, mais j'espère que ça se fera, il faut attendre encore deux ou trois mois », révèle, sur RMC, le joueur de MLS, auteur de 10 buts en 2018. Reste à savoir si le PSG s’intéressera encore à lui l’été prochain, alors que de grands renforts sont attendus après le nouvel échec en Ligue des Champions.