PSG : Lionel Messi sifflé, Riolo envoie Duluc dans les cordes

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Dans un édito publié dans les colonnes de L’Equipe, le journaliste Vincent Duluc a critiqué les supporters du PSG qui ont sifflé Lionel Messi.

« En Angleterre, dimanche, Gary Lineker a eu du mal à se remettre de ces images de Lionel Messi hué par le Parc à chaque touche de balle. Ici aussi et partout ailleurs. On a passé notre temps à nous demander si Messi était plus grand que le PSG, et, au bout de la saison, on sait maintenant que ses supporters sont plus petits » a lâché Vincent Duluc, critiquant massivement les supporters du Paris Saint-Germain pour leur attitude envers Lionel Messi. Il est vrai, les images du Parc des Princes sifflant le meilleur joueur de la planète ont fait le tour du monde. Et à ce sujet, de profonds désaccords existent entre les consultants français. Sur l’antenne de RMC, la majorité des consultants soutient les supporters. C’est le cas de Jérôme Rothen ou encore de Jonatan MacHardy et bien sûr de Daniel Riolo. Dans l’After Foot, celui qui prétend ironiquement - ou pas - au poste de président du PSG a d’ailleurs répondu sèchement à Vincent Duluc.

Chacun est libre de siffler.

Il y a une différence entre siffler un joueur à l'annonce de la compo et le huer chaque fois qu'il touche le ballon.

Perso, je n'aimerais pas, à la fin d'une vie de supporter, me dire que j'ai sifflé Jordan, Federer ou Messi. — vincent duluc (@vincentduluc) March 14, 2022

Daniel Riolo condamne les propos de Vincent Duluc

« Ceux qui ont condamné les sifflets des supporters du PSG sont passionnés par le foot, connaissent ce jeu, mais ne comprennent pas toute la dimension du foot. Ils ont un regard parcellaire sur la chose, ils s’intéressent au terrain sans s’intéresser à l’objet culturel qu’est le foot. Le football, ce n’est pas qu’un rectangle vert, c’est la culture de ceux qui le regardent. Je suis en désaccord profond et philosophique avec l’édito de Vincent Duluc sur Messi. Le pire, ce sont les mensonges, c’est de dire que ça n’existe qu’en France que les grands joueurs sont sifflés. A travers le fait de siffler Messi, c’est une politique sportive qui est sifflée. Quand on sait le traitement qui lui a été réservé en Argentine, c’est une bêtise sans nom de dire que Messi n’est sifflé qu’en France » a lancé Daniel Riolo, critiquant sans langue de bois Vincent Duluc pour sa prise de position au sujet des supporters du Paris Saint-Germain après l’épisode des sifflets à l’encontre de Lionel Messi dimanche.