PSG : Lionel Messi récupère son numéro 10 !

Par Nicolas Issner

Lionel Messi devrait jouer avec le numéro 10 ce lundi face à l’OGC Nice en Coupe de France. Depuis son arrivée au Paris Saint-Germain, il portait le numéro 30.

Pour la toute première fois de sa carrière, Lionel Messi devrait porter le numéro 10 mais avec un autre maillot que celui de l’Argentine ou du Barça. Ce sera bien avec la tunique du Paris Saint-Germain dans le cadre des 8e de finale de la Coupe de France contre l’OGC Nice. D’après le quotidien sportif argentin Olé, le septuple Ballon d’Or va refouler une pelouse avec son numéro fétiche. Ce cas de figure serait possible puisque le règlement de la Coupe de France impose que chaque titulaire doive jouer avec un numéro allant de 1 à 11. En effet, les joueurs n’ont pas leur nom d’indiqué sur l’arrière de leur maillot en coupe nationale.

Messi avec le numéro 30 depuis son arrivée au PSG

Lionel Messi portera le numéro 🔟 ce soir avec le PSG, en Coupe de France.



L’Argentin sera titulaire. 🇦🇷



(@DiarioOle) pic.twitter.com/WT3GdDTM3R — Actu Foot (@ActuFoot_) January 31, 2022

C’est un choix qui avait surpris tout le monde lors de son arrivée. Alors que Neymar avait proposé à son ami de reprendre le numéro 10, l’Argentin avait refusé. C’est finalement via une dérogation à la LFP qu’il a choisi le numéro 30, habituellement porté par un gardien de but, ancienne propriété d’Alexandre Letellier. « Le numéro 30 a été le premier numéro que j'ai porté lorsque j'ai fait mes débuts avec Barcelone. Après tant de temps, c'est comme si je débutais quelque chose de nouveau » déclarait le joueur le plus capé (778 matchs) et le meilleur buteur (672 buts) du FC Barcelone. Ce changement de numéro pour une soirée fera-t-il revenir le Léo Messi des grands soirs ?