PSG : Lionel Messi, le GOAT n'est pas une chèvre !

Dimanche soir, Lionel Messi a inscrit son deuxième but de la saison en Ligue 1 sous les couleurs du Paris Saint-Germain.

Habitué à trouver le chemin des filets en Ligue des Champions, Lionel Messi avait plus de mal à marquer en Ligue 1 depuis le début de la saison. Dimanche soir, La Pulga a renoué avec ses bonnes habitudes espagnoles en marquant en championnat et ce sont les Lillois de Jocelyn Gourvennec qui en ont été victimes. Au-delà de son but, Lionel Messi a livré une prestation aboutie, ce qui n’a pas toujours été le cas ces dernières semaines et notamment contre Nice en Coupe de France il y a six jours. En conférence de presse après le succès du PSG à Lille, l’entraîneur Mauricio Pochettino s’est dit satisfait de la prestation de Lionel Messi, un joueur dont il n’a jamais douté selon lui.

« Je n’ai jamais douté de lui. C’est le meilleur joueur de la planète. Comme tout le monde, il a besoin d’un temps d’adaptation. Le côté humain, c’est fondamental quand tu pars d’une équipe dans laquelle tu jouais depuis 20 ans. Il revient aussi d’un mois sans avoir joué à cause du Covid. Il avait besoin de temps pour récupérer physiquement. Ce soir, il a été incroyable, je suis ravi de son match. Il a marqué, ça aussi c’est important. Son talent est toujours là et j’espère que l’avenir s’écrira de la meilleure des manières » s’est réjoui Mauricio Pochettino, qui n’était pas le seul à se satisfaire du match abouti de Lionel Messi à l’issue de Lille-PSG. Également buteur dans le nord, Kylian Mbappé a également félicité la star argentine pour son but et plus globalement pour son match réussi.

Mbappé a adoré Messi dans l'axe

« Leo, c’est un joueur qui a besoin de toucher le ballon, de sentir le jeu et le match, d’être concerné aussi. Donc je pense que c’est une bonne position pour lui (dans l’axe). Il est libre, il peut se déplacer, décrocher, il est proche du but. Je pense que pour lui, c’est une bonne position. Après, moi je peux jouer partout. J’ai commencé dans l’axe, j’ai joué à droite, maintenant je joue à gauche. Mais j’ai quand même aussi une certaine liberté dans mes mouvements. Pour l’instant, on se trouve bien comme ça. Après, il faudra configurer aussi avec Ney, parce que c’est aussi un joueur important. Il change notre équipe donc on verra quand il reviendra. On espère qu’il reviendra le plus vite possible » a analysé Kylian Mbappé, sans doute focalisé sur le match face au Real Madrid et qui commence déjà à imaginer comment le Paris SG pourra s’articuler autour de lui et de Lionel Messi.