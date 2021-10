PSG : Lionel Messi inquiet à cause de ce secret mal gardé

Dans : PSG.

Arrivé à Paris au mois d'août, Lionel Messi et sa famille sont toujours logés à l'hôtel et la Pulga s'inquiète de voir que sa quête d'un logement n'est pas confidentielle.

Depuis qu’il a posé les pieds à Paris, Lionel Messi est accompagné en permanence par sa famille, et notamment son épouse Antonela, que la star argentine du PSG connaît depuis qu’il a l’âge de 5 ans et avec qui il s’est marié en 2008. Avec leurs enfants, le couple Messi vit depuis sa signature au Paris Saint-Germain dans une luxueuse suite de l’hôtel Royal Monceau, établissement situé dans le très chic 8e arrondissement de la capitale. Sur place, la Pulga ne manque de rien, il est vrai que le PSG débourserait plusieurs milliers d’euros par nuit pour loger Lionel Messi, sa famille, mais également ses proches dans cet établissement en attendant que le sextuple Ballon d’Or trouve un logement. Et si on a récemment évoqué la location d’une villa XXL, rien n’est fait, alors même que l’on a appris que le Royal Monceau avait reçu la visite de cambrioleurs pendant le match PSG-Manchester City. La chambre occupée par Lionel Messi n’a pas été visée, mais forcément ce sujet inquiète.

Lionel et Antonela Messi ne veulent pas que tout se sache à Paris

Dans Le Parisien, Guillem Balague, journaliste espagnol et biographe de Lionel Messi, avoue que ce dernier s’agace un peu de tout ce qui circule dans les médias concernant sa quête d’un logement à Paris. Non pas que l’ancien Barcelonais ne veuille pas que l’on parle de ce sujet, mais c’est surtout l’éventuel impact sur sa vie de famille qui le perturbe sérieusement. « Vivre avec sa famille dans un hôtel — bien qu’extrêmement luxueux et spacieux — est loin d’être idéal. La famille cherche un point de chute. Leo Messi est irrité par le feuilleton qui se développe autour de sa recherche d’appartement, notamment parce que cela peut menacer la sécurité de sa famille », explique le journaliste, qui précise que c’est Antonela Messi qui gère ce dossier. Il est vrai qu'à chaque fois que le clan Messi s'est intéressé à un logement, toute la planète l'a rapidement appris, ce qui est forcément un souci majeur. Car plus que tout autre joueur du PSG, Lionel Messi est suivi presque 24 heures sur 24 heures par des fans, il l'a encore constaté vendredi dernier à Pigalle, sa présence à un concert ayant fuité sur les réseaux sociaux.