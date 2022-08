PSG : Lionel Messi agressé après son show à Tel-Aviv

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Lionel Messi a été auteur d'une prestation parfaite ou presque dans le Trophée des Champions. Mais au moment d'analyser le match du septuple Ballon d'Or, cela a été rude.

Face à une formation nantaise courageuse, mais vite débordée, le PSG a brillé notamment grâce à ses deux stars, Neymar et Lionel Messi, sachant que Kylian Mbappé était suspendu pour cette première rencontre officielle de la saison 2022-2023. Comme on l’avait vu la semaine au Japon, le joueur argentin est apparu motivé comme jamais, Leo Messi marchant sur le terrain de l’an dernier ayant laissé la place à un Messi engagé physiquement. Un an presque jour pour jour après sa signature à Paris, et tandis que le FC Barcelone lui fait de nouveau les yeux doux, le joueur argentin semble avoir de nouvelles ambitions. Mais certains journalistes ne sont pas convaincus et l’ont fait savoir.

Sur le plateau de L’Equipe du Soir, Lionel Messi a eu les oreilles qui sifflaient et le premier à dégainer a été Grégory Schneider. « J’ai un doute sur l’articulation entre Messi, Neymar et Mbappé et j’aurait toujours un doute. Ils sont dans une zone d’action proche et la saison dernière Leo Messi avait lâché l’affaire en reculant. Ce n’était pas par plaisir de jouer à 50 mètres du but. Je n’ai aucun doute qu’il puisse faire une très grande moitié de saison, mais après le Mondial, tout va changer », a annoncé le journaliste de L’Equipe, bientôt rejoint par deux de ses confrères, eux aussi convaincus que ce que l'on a vu depuis le début de la préparation du PSG ne voulait rien dire.

Pour Hervé Penot, il est clair que Lionel Messi semble être mieux armé pour briller cette saison, mais il y a peut-être un secret. « J’aime bien l’idée du rêve permanent, mais si on a aucun doute qu’il fera une meilleure saison que l’an dernier, qui dit qu’il n’est pas préparé d’une manière incroyable juste pour la Coupe du Monde », explique le reporter de L’Equipe, bientôt rejoint par Nabil Djellit, qui a du mal à s’enflammer : « On pouvait attendre un peu plus Lionel Messi la saison passé quand même, il visait les poteaux et ses deux buts en février n’ont rien changé. Pour moi Lionel Messi c’est le Barça, quand il était virevoltant et ce n’est pas le cas. » On va demander aux joueurs du FC Nantes, ce qu'ils pensent de la forme de Lionel Messi après le Trophée des Champions gagné par le PSG, pas certain qu'ils partagent l'avis des journalistes de L'Equipe du soir