PSG : « Liberté, Égalité, Mbappé », le Real Madrid est fou de rage

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Liga.

Du côté du Real Madrid, on regarde avec désolation les célébrations du titre de champion du monde en France, et pas uniquement parce que ce sont les Bleus et pas l'Espagne qui ont gagné en Russie. Car au sein de l'effectif tricolore, les Merengue constatent avec regrets que Kylian Mbappé est un joueur du Paris Saint-Germain, alors que l'été dernier Florentino Perez a tenté en vain de faire venir le jeune attaquant finalement recruté pour 180ME par le PSG. Et désormais plus personne ne discute le prix de Kylian Mbappé.

Et la presse espagnole l'affirme ce mercredi, du côté du Real Madrid on ne va même plus essayer de faire une offre pour Kylian Mbappé, les dirigeants espagnols ayant compris que ce dernier était désormais un produit made in France et surtout made in Paris au même titre que le Louvre ou la Tour Eiffel. Une situation qui agace et qui remet en cause les choix du patron des Merengue, accusé de s'être planté au mercato 2017. « Florentino voulait déjà Mbappé l'été dernier, il était prêt à venir, mais il n'est pas venu parce que personne n'a quitté la BBC (...) Florentino ne voulait pas se débarrasser de Benzema ou de Bale, ses protégés, et Mbappé préférait le PSG. Le problème maintenant, et c’est Fred Hermel qui me le dit, c'est que Mbappé est devenu quelque chose comme une affaire d’état. Une chemise avec la légende « Liberté, Égalité, Mbappé » a un énorme succès en France, c’est de là que viennent les choses. De plus, le joueur parisien est la fierté de la ville et du pays tout entier. « Le faire sortir serait comme prendre la Tour Eiffel ou le Louvre », dit Hermel, à moitié en plaisantant, à moitié sérieusement », écrit Alfredo Relano, le directeur de la rédaction de AS.