PSG : Les passe-droits pour Mbappé, Cavani n'apprécie pas et le dit

Dans : PSG, Ligue 1.

Leader de la Ligue 1 sans vraiment forcer son talent, à l’image de sa victoire à l’arrache contre Strasbourg au Parc des Princes, le Paris Saint-Germain va devoir accélérer s’il veut répondre aux exigences de la Ligue des Champions.

Une défaite face au Real Madrid n’aurait pas encore de conséquences dramatiques, mais elle pourrait mettre un effectif encore fragile en plein doute. La preuve, cela a chauffé à la mi-temps du seul match perdu cette saison, c’était à Rennes au mois d’août. L’Equipe raconte en effet qu’Edinson Cavani n’avait pas du tout apprécié les consignes de Thomas Tuchel, et l’avait fait savoir dans le vestiaire à la mi-temps.

Devant tout le monde, l’Uruguayen s’était ainsi plaint à son coach de voir Kylian Mbappé être exempté de pressing et de repli défensif, tandis que lui devait s’adonner à la tache d’être le premier défenseur. Un privilège que le meilleur buteur de l’histoire du PSG ne comprend pas, et approuve encore moins. De quoi mettre un léger malaise dans le groupe. Mais, souvent blessé récemment, dans sa dernière année de contrat, l’ancien napolitain n’a plus autant de poids dans le vestiaire parisien. Même s’il peut compter sur le soutien des supporters, Cavani a bien compris que la venue de Mauro Icardi était aussi un frein à ce qui sera probablement sa dernière saison à Paris.