PSG : Les millions ou Guedes ? Paris a une solution intermédiaire

Dans : PSG, Liga, Mercato.

En discussions depuis plusieurs mois, le Paris Saint-Germain et le FC Valence n’ont toujours pas trouvé un accord pour Gonçalo Guedes.

Prêté sans option d’achat la saison dernière, l’attaquant de 21 ans a montré tout son potentiel de l’autre côté des Pyrénées. Le club espagnol tente donc de le conserver, et n’a pas l’air inquiet de la situation. En effet, le quotidien ibérique As indique que Valence est à la fois patient et confiant sur ce dossier. Le récent quatrième de Liga compte notamment sur les bonnes relations de son patron Peter Lim avec son homologue parisien Nasser Al-Khelaïfi. Mais aussi sur les compétences de l’agent Jorge Mendes.

Et surtout, l’international portugais ne cache pas sa volonté de revenir à Valence la saison prochaine. Son vœu pourrait bien être exaucé d’ici la fin du mercato puisque les deux formations semblent prêtes à avancer dans la même direction, à savoir un prêt avec option d’achat obligatoire, avec une éventuelle clause de rachat pour le PSG. Ainsi, le champion de France pourrait encaisser un gros chèque l’an prochain. Tout en gardant la possibilité de récupérer Guedes si besoin...