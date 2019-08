PSG : Leonardo se méfie de Dybala, la Juve a déjà tourné la page

Dans : PSG, Serie A, Mercato.

A moins de deux semaines de la fermeture du marché des transferts, le mercato du Paris Saint-Germain est loin d’être terminé.

Le club de la capitale espère toujours recruter un latéral droit ainsi qu’un gardien. Et ne s’interdit pas de réaliser un gros coup si l’occasion se présente. C’est pourquoi Leonardo travaille sur la piste Paulo Dybala, que le directeur sportif tente d’attirer sans tenir compte du feuilleton Neymar. Pour le dirigeant, l’attaquant de la Juventus Turin représente une opportunité à saisir, la Vieille Dame étant lancée dans une opération dégraissage. Mais avant de se jeter sur l’Argentin, Leonardo voudrait savoir si ce dernier veut vraiment venir à Paris, révèle RMC.

Et pour cause, le clan du Bianconero a volontairement fait capoter son transfert à Manchester United. Dybala au PSG, une hypothèse crédible ? Moins enthousiaste que la radio française et L’Equipe, la presse italienne n’y croit pas trop. Contrairement à ce qui avait été annoncé, le journaliste Gianluca Di Marzio affirme que l’agent de Dybala n’a pas rencontré le champion de France mardi. Le représentant était plutôt à Turin pour discuter de la situation du joueur avec la Juve, de plus en plus persuadée que l’international argentin finira par rester.