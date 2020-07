PSG : Leonardo reçoit un coup de pouce inattendu au mercato

Dans : PSG.

A la recherche d’un milieu de terrain cet été, le Paris Saint-Germain et son directeur sportif Leonardo regardent notamment en Italie. Et plus précisément à Rome où une piste est devenue plus accessible.

Le chantier des prolongations terminé, Leonardo devra s’attaquer à d’autres dossiers au moins aussi importants. Car après la fin de saison, avec les finales des coupes nationales et le « Final 8 » de la Ligue des Champions à Lisbonne, le Paris Saint-Germain aura besoin de renforts aux postes affaiblis. On pense notamment aux positions de défenseur central, de latéral droit et d’attaquant. Sans oublier ce fameux milieu défensif attendu depuis des années. En effet, le directeur sportif repart à la recherche de ce joueur capable de protéger la défense. Et cette fois, le dirigeant aimerait attirer un profil plus physique comparé aux éléments dont dispose l’entraîneur Thomas Tuchel.

Le PSG ne lâche rien sur ce dossier au mercato

C’est pourquoi le Brésilien a notamment coché le nom de Sergej Milinkovic-Savic (25 ans, Lazio Rome), mais aussi celui de l’Italien Lorenzo Pellegrini, que le Corriere dello Sport annonce plus accessible. Et pour cause, la Roma, en difficulté sur le plan économique, et qui se retrouve distancée dans la course à la Ligue des Champions, aurait décidé de faciliter le départ de son milieu de 24 ans. Sa clause libératoire à 30 M€ reste valable selon nos confrères, mais les Giallorossi accepteraient qu’un club la paye sur deux ans. Comme l’Inter Milan, le PSG serait toujours à l’affût. Tandis que la Juventus Turin aurait une longueur d’avance.