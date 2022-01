PSG : Leonardo ne fera pas sonner le téléphone de l'agent de Dembélé cet été !

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

L'intérêt du PSG pour Ousmane Dembélé en vue de l'été prochain s'est nettement amoindri. L'ailier du Barça ne fait pas rêver Leonardo.

Plutôt mesuré dans ce marché des transferts, le Paris SG ne se prépare pas forcément à un coup spectaculaire dans les derniers jours du mois de janvier. Leonardo va surtout être attendu sur le plan des ventes, et pourquoi pas un deal avec Tottenham pour se faire prêter Tanguy Ndombélé. Le gros coup de chaud, ce sera forcément pour cet été 2022 avec le probable départ de Kylian Mbappé, qu’il faudra forcément remplacer. Tous les noms des grands attaquants évoluant en Europe ont été cités ces derniers mois, de Mohamed Salah à Marcus Rashford, en passant par Robert Lewandowski et Erling Haaland. Le PSG voudra forcément frapper un gros coup, et pourrait aussi faire une énorme opération financière en allant chercher Ousmane Dembélé. L’ailier français fait du remous au FC Barcelone avec ses négociations pour une prolongation de contrat, mais le club catalan prépare ses arrières et aura du mal à trouver un accord avec les représentants du champion du monde 2018.

Les blessures de Dembélé font peur au PSG

🔴 A priori, le PSG n’est pas très chaud sur le dossier Ousmane Dembélé 🇫🇷, notamment en raison de ses blessures récurrentes.



(L’ÉQUIPE) — Hadrien Grenier (@hadrien_grenier) January 27, 2022

En cas de départ, Dembélé pourrait rejoindre la Premier League, capable de lui faire une offre en or, mais le PSG rôde également. Pas tant que ça toutefois, selon L’Equipe, pour qui le coup de téléphone « Leonardo PSG » sur le portable de l’agent de Dembélé à son arrivée à Barcelone cette semaine, ne pèse pas bien lourd. Selon le quotidien sportif, le Paris SG n’a pas vraiment mis Dembélé dans son viseur pour l’année prochaine. Entre le salaire demandé, la prime à la signature et l’historique très chargée de blessures de l’ancien rennais, la tendance n’est pas à faire un gros effort pour aller le faire signer. Malgré son potentiel énorme, l’international français vient en effet de connaitre plusieurs saisons mitigées au Barça, et aller le chercher pour remplacer Kylian Mbappé serait tout de même un pari beaucoup plus incertain que de mettre le paquet sur un attaquant européen de premier choix.