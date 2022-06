PSG : Leonardo fait une incroyable demande avant de partir !

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Luis Campos est désormais le conseiller sportif de Nasser Al-Khelaifi au PSG, alors même que Leonardo n'apparaît plus dans l'organigramme du club. Paris n'a pourtant rien dit sur le départ du Brésilien. Et pour cause.

Revenu au Paris Saint-Germain le 14 juin 2019 pour le plus grand bonheur des supporters, qui pensaient que le directeur sportif allait enfin ramener du sérieux dans le club, Leonardo a surtout permis de régler le cas Neymar. Son compatriote avait fait une crise, cette année-là, pour repartir au Barça, et c’est l’ancien dirigeant de l’AC Milan qui avait joué le père fouettard en refusant à la star un ticket de sortie. Mais trois ans plus tard, Leonardo ne parvenait plus à convaincre personne, et son départ dans la foulée de la prolongation de Kylian Mbappé semblait une évidence. Cependant, le PSG n’a rien officialisé concernant la fin de contrat du Brésilien, même si vendredi, lorsque Luis Campos a été intronisé dans un rôle de conseiller sportif du président parisien, on a compris que Leonardo avait déjà quitté Paris. Certains s’étonnaient de la discrétion du champion de France, pas un mot n’étant dit pour « remercier » le désormais ancien directeur sportif, mais désormais tout s’explique.

Leonardo ne voulait pas que le PSG annonce son départ

Sur Leo, j'avoue que j'ai été surpris que le club ne communique pas sur son départ (un petit mot histoire de...). Selon des sources concordantes, c'est à la demande de l'intéressé que le Psg n'a pas fait de communication... les histoires d'A... @francebleuparis — Bruno Salomon ⚽🎙 (@bruno_salomon) June 10, 2022

Le Paris Saint-Germain avait l’intention d’officialiser le départ de Leonardo dans un communiqué, avec à priori un petit mot de courtoisie. Mais selon Bruno Salomon, c’est le Brésilien qui a exigé et obtenu que rien ne soit fait en matière de communication concernant son départ bien évidemment négocié. « Sur Leo, j'avoue que j'ai été surpris que le club ne communique pas sur son départ (un petit mot histoire de...). Selon des sources concordantes, c'est à la demande de l'intéressé que le PSG n'a pas fait de communication », a expliqué le journaliste de France Bleu Paris, qui s’est renseigné auprès du club de la capitale. Il n'y avait donc aucune volonté de Nasser Al-Khelaifi de masquer cette décision ou de vexer Leonardo. De son côté, l'ancien directeur sportif du PSG est annoncé comme proche du FC Valence, le club espagnol étant en quête d'un tel profil.