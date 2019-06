PSG : Leonardo doit ranger le bordel d’Henrique, c’est Marquinhos qui le dit

Dans : PSG, Ligue 1.

Actuellement au Brésil pour la Copa America, Marquinhos a évidemment appris le retour de Leonardo au Paris Saint-Germain.

A la veille du match d’ouverture contre la Bolivie (3-0) vendredi, le défenseur central de la Seleção a reçu un coup de fil de la part de son compatriote. Il s’agit forcément d’une bonne nouvelle pour l’ancien joueur de la Roma, dernière recrue de la précédente ère Leonardo. D’ailleurs, le vice-capitaine parisien n’a pas caché son enthousiasme concernant son nouveau supérieur dont il attend énormément.

« C’est quelqu’un qui a beaucoup apporté au club, avec de bons recrutements. Il a été au début du projet avec le PSG, a rappelé Marquinhos au micro de Yahoo Sport. Il revient six ans après. C’est vraiment une autre situation, le club est dans une autre dimension aujourd’hui. J'espère qu'il va faire de bonnes choses, qu'il va organiser un peu la maison pour qu'on puisse aller vers l'avant. On a parlé un petit peu, il a laissé son numéro. C'était un petit message. Il m'a appelé hier (jeudi), pour me laisser son numéro et qu'on puisse parler un petit peu. C'était juste ça. » Son prédécesseur Antero Henrique appréciera…