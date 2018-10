PSG : Leonardo confirme, il a grillé Paris pour Paqueta

Dans : PSG, Mercato, Serie A.

Milieu de terrain très suivi en Europe, Lucas Paqueta va poursuivre sa carrière au Milan AC. Leonardo a reconnu qu’un accord avait été trouvé en ce sens avec son club du Flamengo, permettant normalement son arrivée lors du marché des transferts de janvier. « On a un accord de principe avec Flamengo, mais nous devons attendre janvier pour l’officialisation », a expliqué le directeur sportif du club lombard, qui a lâché plus de 30 ME pour finaliser cette venue.

Et par la même occasion, l’ancien joueur et dirigeant du PSG damne le pion au club de la capitale française, qui rêvait de s’offrir le Brésilien pour renforcer son milieu de terrain en cours de saison, avec un joueur de 21 ans qui ne cesse de flamber dans son pays. Selon le média italien RMC, l’accord porterait même sur 35 ME et des bonus éventuels, et le joueur s’engagera pour cinq saisons avec un salaire annuel de 1,5 ME.