PSG : Leonardo c'est fini, 2 finalistes pour le remplacer

Par Claude Dautel

Leonardo se projetait toujours au PSG pour la saison prochaine, mais différentes sources confirment que le directeur sportif brésilien est en grand danger. Des pistes existent déjà pour le remplacer.

Au Paris Saint-Germain, la question ne semble plus être de savoir si Leonardo sera viré, mais quand Leonardo sera viré. Samedi soir, dans la foulée du dixième titre de Ligue 1 pour le club parisien, le directeur sportif brésilien avait évoqué son avenir et pour cela il s’est lancé dans une imitation de Zlatan Ibrahimovic, joueur qu’il avait fait venir au PSG lors de son premier passage suite au rachat par le Qatar. Interrogé sur sa situation personnelle, alors que le Ultras demandent son départ, Leonardo a lancé : « Si ça sera avec moi la saison prochaine ? C’est difficile avec moi, mais c’est impossible sans moi. Je fais un peu le Ibra » Une boutade qui ne cache pas la réalité.

Al-Khelaifi revient à Paris après le ramadan

Car, même si Nasser Al-Khelaifi reste au Qatar jusqu’à la fin de la période du ramadan, il n’est pas inactif, loin de là. Et plusieurs sources confirment que le Collectif Ultras Paris va bientôt pouvoir fêter le départ de Leonardo, lequel n’aura pas résisté à l’élimination douloureuse en Ligue des champions et à des choix très spéciaux lors des différents mercato dont il a assumé la charge à Paris.

Leonardo ne fait plus rire à Doha et au PSG

La situation est telle que d’ores et déjà le président du PSG travaille sur celui qui remplacera le Brésilien à la tête du secteur sportif, tout en sachant que le successeur de Leonardo n’aura probablement pas son mot à dire concernant le futur entraîneur. Car l’été 2022, cela sera celui du grand ménage au sein du Paris Saint-Germain, la situation étant devenu explosive et ingérable, surtout s’il faut convaincre Kylian Mbappé de prolonger deux saisons de plus. Deux directeurs sportifs, un Italien et un Espagnol, sont même en concurrence annonce The Telegraph. Il s’agit de Fabio Paratici, actuellement en poste à Tottenham où il travaille avec un certain Antonio Conte, ce qui n’est pas anodin, et d’Andrea Berta, le directeur sportif de l’Atlético Madrid. Ce dernier avait déjà été annoncé comme étant très proche du PSG lorsqu’Olivier Létang avait quitté Paris en 2017, avant que finalement Antero Henrique débarque et fasse signer Neymar et Kylian Mbappé en l’espace de quelques semaines. Les deux candidats ont clairement une approche radicalement différente de Leonardo, et passent surtout pour de bons vendeurs, ce qui n'est pas le cas du Brésilien.

Le simple fait que les rumeurs d'un départ imminent de Leonardo se mettent à circuler très intensément avant même la fin de saison ont déjà mis en joie une bonne partie des supporters parisiens, lesquels ne regretteront pas le retour de l'ancien joueur devenu directeur sportif. En attendant, Nasser Al-Khelaifi va désormais devoir gérer plusieurs dossiers énormes pour l'avenir du Paris Saint-Germain, avec ou sans Leonardo, et le président qatari ne devra pas se rater...une fois de plus. Car ces dernières saisons, s'il a réussi à éviter les balles, Al-Khelaifi a fait sauter un paquet de fusibles.