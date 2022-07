PSG : Leandro Paredes laisse sa place à Renato Sanches

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Absent des plans du Paris Saint-Germain, Leandro Paredes devrait partir dans les prochaines semaines. Le milieu de terrain argentin se dirige vers la Juventus Turin qui négocie un prêt avec obligation d’achat. Pendant ce temps-là, le club de la capitale finalise l’arrivée de Renato Sanches.

Ça bouge dans le sens des départs au Paris Saint-Germain. Contrairement à son prédécesseur Leonardo, le conseiller football Luis Campos, épaulé par Antero Henrique, devrait parvenir à pousser quelques indésirables vers la sortie. On parle notamment du Néerlandais Georginio Wijnaldum qui a donné son accord pour un prêt à la Roma. La direction francilienne doit encore s’entendre avec les Giallorossi, mais le deal semble plutôt bien engagé. Idem en ce qui concerne Leandro Paredes qui, après avoir clamé son envie de rester au Paris Saint-Germain, a déjà un pied en dehors de la capitale française.

Paredes se rapproche de la Juve

Ce vendredi, la presse italienne évoque un possible prêt à la Juventus Turin, avec obligation d’achat à 15 millions d’euros. On apprend via Tuttosport que le champion de France aimerait plutôt récupérer 20 millions d’euros. Mais les deux parties ne sont pas si éloignées, d'autant qu'elles n'écartent pas l'hypothèse d’inclure l’attaquant Moise Kean (prêté par Everton à la Juve) dans la transaction. Rappelons que l’Italien avait donné satisfaction pendant sa saison en prêt au Paris Saint-Germain (2020-2021). Son retour pourrait permettre de renforcer l’attaque et d’abandonner la piste menant à Gianluca Scamacca, à l’arrêt depuis plusieurs semaines à cause d’un désaccord avec Sassuolo.

Le scénario serait presque idéal pour Luis Campos, d’autant qu’une autre bonne nouvelle se profile pour le conseiller football. En effet, le journaliste italien Marco Barzaghi, qui collabore avec Sport Mediaset, affirme que Renato Sanches rejoindra bien le Paris Saint-Germain. Malgré son récent coup de pression sous forme d’ultimatum, le milieu du LOSC se dirigerait bien vers le club francilien. A croire que le mercato parisien va s’accélérer dans les prochains jours.