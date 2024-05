PSG ‍: Le vrai prix de Leny Yoro enfin dévoilé

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Très intéressé par Leny Yoro, le PSG devra mettre le paquet pour s’attacher les services de l’international français lors du mercato estival, d’autant que la concurrence est féroce dans ce dossier.

A la recherche d’un jeune défenseur central à fort potentiel lors du mercato, le Paris Saint-Germain a jeté son dévolu sur Leny Yoro. Nommé dans l’équipe-type de la saison aux trophées UNFP, le défenseur de Lille est sous contrat jusqu’en 2025 avec les Dogues. Une vente cet été semble inéluctable pour l’international espoirs français, d’autant que les meilleurs clubs européens sont sur les rangs pour l’accueillir. A l’étranger, Liverpool et le Real Madrid lui font les yeux doux tandis que le PSG en fait sa priorité à ce poste de défenseur central.

Dans son édition du jour, La Voix du Nord revient sur ce dossier et évoque le prix qu’il faudra payer pour s’attacher les services de Leny Yoro lors du prochain mercato. A en croire le média nordiste, Olivier Létang ne discutera pas en-dessous de la barre des 60 millions d’euros pour Leny Yoro, un prix qui semble dans la norme du marché actuel pour un joueur à si fort potentiel et qui vient de boucler sa deuxième saison complète en Ligue 1. Le Real Madrid pourrait être plus réticent à l'idée de lâcher une telle somme pour un joueur de seulement 18 ans et le PSG devra donc se méfier de Liverpool, qui souhaite recruter Leny Yoro afin de préparer doucement la succession de Virgil Van Dijk.

Lille veut 60 millions d'euros pour Leny Yoro

Du côté de Lille, ce départ semble déjà acté, mais l’état-major nordiste devra trancher certains dossiers chauds car de nombreux joueurs sont courtisés et à n’en pas douter, ils ne recevront pas tous un bon de sortie. A en croire La Voix du Nord, Bafodé Diakité ainsi que Tiago Santos, Edon Zhegrova et Angel Gomes sont courtisés. Le départ de Paulo Fonseca donne logiquement des envies d’ailleurs à certains joueurs, ce qui va rendre l’intersaison délicate à gérer pour Olivier Létang. L'avantage, c'est que Lille ne devrait pas connaître de problèmes financiers cet été car à priori, les offres vont tomber pour les différents joueurs cités après la belle saison réalisée par le club lillois sous la direction de Paulo Fonseca.