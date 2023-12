PSG ‍: Le supporter n°1 de Mbappé donne un ordre à Luis Enrique

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Daniel Riolo milite pour que Luis Enrique n’utilise plus Kylian Mbappé au poste d’avant-centre en 2024. Le journaliste de RMC arrivera-t-il à convaincre le très entêté coach du PSG ?

Mercredi soir, Luis Enrique a une fois de plus utilisé Kylian Mbappé dans un rôle axial lors de la victoire du Paris Saint-Germain face à Metz au Parc des Princes (3-1). L’international français est plus à l’aise sur un côté, mais ce positionnement axial ne lui a pas empêché de claquer un doublé face aux Lorrains. Son premier but est toutefois caractéristique de ce qu’il est capable de faire lorsqu’il part du côté gauche, en rentrant sur son pied droit avec une frappe magnifique sous la barre d’Alexandre Oukidja. Depuis que Luis Enrique en fait un avant-centre, Daniel Riolo milite pour que Kylian Mbappé ne soit plus utilisé dans cette position. Après la victoire contre Metz, le journaliste de l’After a de nouveau abondé en ce sens, affirmant que le capitaine de l’Equipe de France devait jouer dans une position d’ailier gauche et nulle part ailleurs. Reste maintenant à voir si Luis Enrique suivra les conseils du journaliste de RMC en 2024.

« Il n’y a plus de neuf dans cette équipe et personne ne me fera changer d’avis sur Kylian Mbappé, ce n’est pas un neuf. Il ne doit pas être avant-centre et pour sa carrière, il doit rester en haut à gauche. C’est là qu’il a brillé jusqu’à ses 25 ans et c’est là qu’il a encore mis un but extraordinaire mercredi soir contre Metz, dans cette position-là. Il doit être en haut à gauche, personne ne me fera changer d’avis. Il ne faut même pas essayer de le mettre dans l’axe, c’est ton meilleur joueur tu le mets à sa meilleure place et c’est en haut à gauche. Tu te démerdes pour trouver un avant-centre, tu fais confiance à Ramos, tu fais un faux neuf si tu veux. Tu as Mbappé à gauche, Dembélé à droite, tu as juste à trouver un neuf, tu te débrouilles » estime Daniel Riolo, qui espère voir Gonçalo Ramos au poste d’avant-centre après la trêve hivernale, ce qui permettrait à Kylian Mbappé de rejouer à gauche de l’attaque parisienne. Mais lors des derniers matchs, c’est bel et bien le Français qui occupait la pointe et Luis Enrique semble difficile à faire changer d’avis. Au grand désarroi du journaliste de l’After Foot…