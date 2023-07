PSG ‍: Le Real Madrid dégoûté par Mbappé et sa communication catastrophique

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Kylian Mbappé et le PSG ont atteint un point de non-retour et le clash est inévitable, jusqu'à un probable transfert. Une situation qui dessert le Real Madrid, pour qui tout aurait pu se passer en douceur et sans surenchère avant que le clan du joueur parisien ne mette le feu.

Il y a pour le moment deux clubs où Kylian Mbappé se voit jouer au football. Le PSG pour cette saison et le Real Madrid dans un an. C’est le plan que l’attaquant parisien a lui-même dévoilé pendant cet été, ce qui a eu le don de mettre Nasser Al-Khelaïfi sur les nerfs. Résultat, le champion de France a dévoilé lui aussi une stratégie très déterminée, puisque désormais Mbappé est dans le loft du PSG en attendant qu’il prolonge ou qu’il parte par le biais d’un transfert. Le fait que les divergences s’étalent sur la place publique n’a servi à personne. Pas au joueur qui est parti pour manquer la pré-saison de son club. Pas au club qui se prive tout simplement de son meilleur élément et se tient prêt à s’en séparer définitivement. Même en cas de grosse compensation financière au bout, il sera bien difficile de dire que sportivement, le Paris SG pourra se féliciter d’avoir vendu Mbappé.

Pérez donne une leçon de com' à Mbappé

Ce bras de fer XXL que personne n’avait vu venir il y a quelques semaines encore, met également le Real Madrid dans une situation délicate. Le club espagnol aurait préféré voir Mbappé sagement terminer sa dernière saison de contrat au Paris SG pour ensuite arriver enfin librement et gratuitement à la Casa Blanca. Ce n’est plus le cas et Nasser Al-Khelaïfi essaye même de le vendre en Arabie saoudite, à force de coups de centaines de millions d’euros. Kylian Mbappé est à la vente au plus offrant, et cette situation ne met pas Florentino Pérez dans les meilleures dispositions, lui qui n’a pas envie de voir son attaquant rêvé lui passer encore une fois sous le nez.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Kylian Mbappé (@k.mbappe)

Ainsi, selon Sports Zone, le boss du Real Madrid est mécontent de la stratégie de communication décidée par Mbappé et son clan, qui ont voulu mettre le feu au poudre et en payent désormais les conséquences avec une mise sur le banc. Pour Florentino Pérez, jamais l’entourage de l’ancien monégasque n’aurait du s’afficher publiquement sur la stratégie et en prenant ainsi le risque « d’envenimer » les choses. Une petite leçon de communication pour la famille Mbappé et leurs nombreux communicants, qui auraient mieux fait de faire « le dos rond » et « parler du sportif ».

Désormais, le Real Madrid se sent coincé et obligé de participer à cette surenchère un peu folle pour un joueur qui n’a plus qu’un an de contrat. Prime à la signature, indemnité de transfert, prime de fidélité, salaire, les Merengue voient l’addition s’élever et estiment que le clan Mbappé aurait du se murer dans le silence pour éviter que le PSG ne trouve une excuse pour durcir le ton dans ce dossier.