PSG : Neymar fait des révélations, Mbappé ne va pas aimer

Dans un entretien décalé avec Oh My Goal, l’attaquant du Paris Saint-Germain Neymar a participé à un jeu de questions-réponses concernant les trois membres de la « MNM ». Résultat, son coéquipier Kylian Mbappé risque de lui demander des comptes.

Non, Neymar ne chambre pas seulement ses adversaires. Le Brésilien s’amuse aussi à taquiner ses coéquipiers du Paris Saint-Germain, à commencer par Kylian Mbappé. Le meilleur buteur du club de la capitale n’a pas été épargné par son complice, notamment lorsqu’il a fallu révéler qui s’habillait le mieux parmi les trois membres de la « MNM ». « Oh, c'est dur. Je vais dire les trois. Mais moi un petit peu mieux quand même », a d’abord répondu Neymar, à qui le média Oh My Goal a ensuite demandé qui était le plus mal vêtu.

« Kylian, c'est le pire des trois », a immédiatement lâché le numéro 10. Mais ce n’est pas tout. Dans ce jeu de questions-réponses, le journaliste a montré les photos des trois attaquants avec une coupe de cheveux plus ou moins inspirée. « Qui regrette le plus sa coupe de cheveux ? Kylian », a encore désigné l’ancien ailier du FC Barcelone. Il faut dire que la teinture bleu turquoise n’était pas le meilleur choix de la carrière du Français… Mais que le gamin de Bondy se rassure, son coéquipier l’a aussi nommé pour sur une question plus flatteuse.

Kylian Mbappé le tombeur, Neymar est jaloux

« Qui a le plus de succès avec les filles ? Kylian. Il est beau, il a trop de succès », a encensé Neymar, qui a cité son propre nom dans les catégories du plus drôle et de celui qui réussit le plus de petits ponts. Quant à Lionel Messi, seul le titre du joueur le plus impressionnant à l’entraînement lui revient. Tandis que Marquinhos a été critiqué pour sa tendance à trop parler sur le terrain, plus que Marco Verratti ! Enfin, Neymar a osé un prono pour la finale de la Ligue des Champions à laquelle participerait le PSG. « Qui va marquer ? Les trois. On va gagner 3-1 avec un but de chacun de nous trois. Contre qui ? Je m'en fous, contre n'importe qui tant que Paris gagne, ça me va », a prédit l’international auriverde, confiant pour la suite de la saison.