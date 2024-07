PSG ‍: Le Real lui pique Mbappé et vient pourrir son mercato

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

A l’affût des bonnes opportunités en attaque, le PSG a un oeil sur la situation de Julian Alvarez. Mais la concurrence est plus forte que jamais dans le dossier de l’attaquant de Manchester City.

Le mercato du Paris Saint-Germain commence doucement à se décanter et de toute évidence, ce sont les chantiers offensifs qui font le plus parler. Avec le départ de Kylian Mbappé au Real Madrid, le club parisien est dans l’obligation de se renforcer. Victor Osimhen est ciblé mais à priori, le Paris SG ne bougera pas tant que Randal Kolo Muani ou Gonçalo Ramos ne sera pas parti. Au poste d’avant-centre, un autre joueur a les faveurs de Luis Campos et de Luis Enrique, et pourrait faire l’objet d’une offre du PSG en cas de départ dans le secteur offensif. Il s’agit de Julian Alvarez, pas satisfait de son temps de jeu à Manchester City, où il est en concurrence avec un certain Erling Haaland.

L’intérêt du Paris Saint-Germain pour Julian Alvarez n’est pas nouveau, mais la concurrence est de plus en plus féroce dans ce dossier selon Todo Fichajes. Le média espagnol a fait un point complet sur le cas de l'attaquant de City et révèle qu’outre le PSG, les trois cadors de la Liga ont également manifesté leur intérêt pour le champion du monde 2022. En effet, l’Atlético de Madrid, le FC Barcelone et le Real Madrid sont également sur les rangs, prêts à dégainer pour s’offrir le buteur de Manchester City. Autrement dit, le Paris SG devra redoubler d’efforts et se montrer extrêmement convaincants auprès du joueur et du club anglais s’il veut s’attacher les services de Julian Alvarez. Cela même si l'intérêt du Real, qui vient de récupérer Kylian Mbappé et a fait signer Endrick également, semble surréaliste.

Le Real et le Barça sont également sur Julian Alvarez

Une chose est sûre, l’attaquant argentin n’est pas satisfait de sa situation actuelle à Manchester City. Todo Fichajes le confirme, en indiquant que son temps de jeu lui donne de sérieuses envies d’ailleurs et que malgré la volonté de Pep Guardiola de le conserver dans son effectif, Julian Alvarez envisage de plus en plus sérieusement un départ cet été. La question est maintenant de savoir combien le champion d’Angleterre en titre réclamera pour le transfert de son attaquant de 24 ans, sous contrat jusqu’en 2028 et qui devrait donc coûter une fortune. La somme de 100 millions d’euros est parfois évoquée dans la presse, de quoi refroidir certains prétendants aux finances exiguës comme c’est par exemple le cas du FC Barcelone.