PSG ‍: Le Qatar supplié de faire revenir Nkunku

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

La fin du mercato approche et il semble de plus en plus improbable de voir le PSG investir sur un attaquant. Une piste idéale tend pourtant les bras au club de la capitale, celle menant à Christopher Nkunku.

Il y a quelques jours, le Paris Saint-Germain s’est activé pour recruter Ademola Lookman. Le profil de l’attaquant de l’Atalanta Bergame était idéal aux yeux de Luis Enrique puisque le Nigérian est un ailier qui est capable de très bien jouer dans un rôle d’avant-centre. Sa polyvalence plaisait beaucoup à l’entraîneur espagnol, qui avait validé cette piste auprès de Luis Campos et de Nasser Al-Khelaïfi. Le club italien a finalement fermé la porte à sa star, qui ne rejoindra pas le PSG lors de ce mercato estival. Mais un joueur au profil similaire est disponible sur le marché des transferts et son nom est bien connu dans la capitale française, il s’agit de Christopher Nkunku.

De retour de blessure à Chelsea dans un effectif surchargé au sein duquel Enzo Maresca dispose de deux ou trois solutions à chaque poste, l’international français a tout de la recrue idéale pour le Paris Saint-Germain selon le compte communautaire @panams75, suivi par près de 30.000 fans du club francilien. « J’ai vu la lumière en attaque les amis. Christopher Nkunku. 9, faux 9, ailier gauche, ailier droit, meneur de jeu. Tout en 1, sortons le du bourbier qu’est Chelsea » a publié le compte fan du PSG sur X. Le peuple parisien a voté et le résultat est sans appel puisque sur un sondage regroupant près de 8.000 votes, 69% sont favorables à la venue de Christopher Nkunku dans la capitale.

Christopher Nkunku, la recrue idéale pour le PSG

Une idée à creuser pour Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos à cinq jours de la fin du mercato car même si à priori, Chelsea n’est pas vendeur avec Christopher Nkunku, les Blues ont toujours besoin de dégraisser leur effectif et pourraient se laisser tenter en cas de grosse proposition de la part du PSG. La question est maintenant de savoir à partir de quel prix Chelsea pourrait vaciller alors que le club londonien avait déboursé 60 ME pour faire venir le milieu offensif formé au Paris SG en provenance du RB Leipzig en juillet 2023. Depuis, Christopher Nkunku a enchainé les pépins physiques et n’a jamais véritablement pu lancer sa carrière en Premier League, même s’il a été performant à chaque fois que les blessures l’ont laissé tranquille.