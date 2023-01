PSG : Le Qatar se lance un objectif démentiel en 2023

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Actionnaire majoritaire du PSG depuis plus de dix ans, le Qatar aimerait étendre sa galaxie à la Premier League.

Ces derniers jours, QSI ne cache plus son appétit pour la Premier League. Actionnaire majoritaire du Paris Saint-Germain depuis plus de dix ans, le Qatar a émis le souhait d’acheter un club en Angleterre ou tout du moins de faire son entrée dans le capital d’une équipe anglaise. Pour des raisons réglementaires en Premier League, cela ne sera pas simple à concrétiser. L’ambition du Qatar n’en reste pas moins intacte de faire son entrée en grandes pompes dans le championnat anglais en 2023. A en croire le journaliste Ben Jacobs, spécialiste du football anglais et souvent au fait de tout ce qui est relatif au Moyen-Orient, QSI est toujours très actif sur le dossier de rachat d’un club anglais et selon le spécialiste, ce sont les Spurs de Tottenham qui sont plus que jamais dans le viseur de l’Emir du Qatar et de Nasser Al-Khelaïfi.

Tottenham plus que jamais dans le viseur du Qatar

🚨 Update on QSI's pursuit of a Premier League team. Still the only club directly engaged with to date is Spurs. Told there is is an "open mind" on #MUFC but no formal talks have taken place yet. pic.twitter.com/WOKS852Jht — Ben Jacobs (@JacobsBen) January 24, 2023

Des discussions ont déjà eu lieu entre le Qatar et les propriétaires de Tottenham pour évoquer le sujet et débuter les négociations. Il est pour l’instant trop tôt pour savoir si les discussions aboutiront à un accord et à un rachat à court ou moyen terme des Spurs par QSI. Mais il est clairement établi que l’actionnaire majoritaire du Paris Saint-Germain a des vues sur Tottenham. Tandis que Liverpool a parfois été évoqué, un second club de Premier League est surveillé par le Qatar, qui aimerait concurrencer l’Arabie Saoudite, propriétaire de Newcastle, avec un club anglais. Il s’agit de Manchester United, officiellement en vente et qui suscite l’intérêt des plus gros milliardaires de la planète. Patron d’Ineos et donc de l’OGC Nice, Jim Ratcliffe a manifesté son intérêt. Au contraire de Tottenham, avec qui le Qatar discute, Manchester United n’a toutefois pas fait l’objet de discussions officielles pour QSI pour le moment. Mais plus que jamais, les patrons du PSG ont un œil sur les clubs anglais et se sont fixés l’objectif d’en acheter un si possible en 2023. Une sacrée résolution pour la nouvelle année…