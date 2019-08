PSG : Le Qatar met une option XXL au prêt de Neymar au Barça

Dans : PSG, Mercato, Liga, Foot Europeen.

Alors que le dossier Neymar s’enlise du côté du Paris Saint-Germain, le FC Barcelone a peut-être trouvé une idée de génie pour arriver à ses fins.

Le départ surprise de Coutinho au Bayern aurait pu refroidir le feuilleton Neymar au Barça, sachant que l’international brésilien était la principale monnaie d’échange dans un potentiel deal parisien avec des joueurs et du cash. Mais pas forcément. Puisque Goal Brésil révèle que le club catalan envisage désormais de proposer un prêt avec option d’achat au PSG pour l’attaquant de 27 ans. Une solution qui revient donc au goût du jour en cette fin de mercato après avoir déjà été évoquée en juillet dernier.

Vu que le FCB n’a plus d’autre choix, les dirigeants catalans vont aller au bout de leurs idées, en prétextant être en position de force, compte tenu des envies d’ailleurs du Ney et de la tranquillité du Real Madrid. Cette option ferait en tout cas son chemin au sein du PSG. À condition selon les dirigeants qataris que Barcelone propose un prêt avec une option d’achat obligatoire comprise entre 220 et 250 millions d’euros. Les trois parties ont encore deux semaines pour trouver un accord. Mais en attendant, Neymar devrait se réunir, en début de semaine prochaine, avec Leonardo et Tuchel, à la demande du directeur sportif, pour évoquer son avenir, en Espagne… ou à Paris.