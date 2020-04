PSG : Le Qatar bloque Mbappé, il est dégoûté

Dans : PSG.

Sous contrat avec le PSG jusqu’en juin 2022, Kylian Mbappé ne devrait pas quitter la capitale lors du prochain mercato.

Ce ne sont pourtant pas les clubs intéressés qui manquent pour l’international tricolore, notamment courtisé par le Real Madrid et Manchester United. Mais l’objectif prioritaire du Qatar est de prolonger le bail de l’international tricolore. En ce sens, il est donc inenvisageable de le voir faire ses valises dès l’été 2020, ce que trouve dommage un certain Rio Ferdinand. Véritable légende de Manchester United, l’ancien défenseur des Red Devils a regretté que Kylian Mbappé ne soit pas disponible lors du prochain mercato. Car l’Anglais rêve de voir le champion du monde porter les couleurs de Manchester United dans une attaque où il serait idéalement épaulé par Marcus Rashford… et Jadon Sancho. Rien que ça.

« Mon trio d’attaque de rêve pour Manchester United, ce serait Rashford avec Mbappé et Sancho. Ce serait incroyable. Mais je ne sais pas si quelqu’un a l’argent suffisant sur cette planète pour faire sortir Mbappé du PSG » a indiqué Rio Ferdinand avant d’évoquer le cas Jadon Sancho. « Je veux le voir venir dans une équipe supérieure afin qu’il s’améliore encore et qu’il puisse obtenir des trophées. Des équipes comme Barcelone s’intéressent à lui, mais il y a trop de concurrence. Je pense que Manchester United est l’endroit parfait pour lui » a indiqué l’ancien défenseur légendaire de MU dans une vidéo publiée sur son compte Instagram. Sancho et Mbappé, deux rêves difficilement atteignables pour l’actuel cinquième de Premier League dans l’optique du prochain mercato…