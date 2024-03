PSG ‍: Le Qatar a un coup de cœur, Luis Campos s’y oppose

Annoncé dans le viseur du Paris Saint-Germain pour le mercato estival, le Colombien Luis Diaz plaît surtout aux dirigeants qataris. De son côté, le conseiller sportif Luis Campos a d’autres priorités et ne travaille pas sur la piste menant à l’ailier de Liverpool.

En annonçant sa décision au Paris Saint-Germain dès le mois de février, Kylian Mbappé permet au moins à ses supérieurs de mieux préparer l’avenir sans lui. Sans parler de l’entraîneur Luis Enrique, qui se projette déjà sur la saison prochaine, la direction francilienne peut commencer à dessiner les contours du futur secteur offensif. L’idée ne sera pas forcément d’attirer un nouvel avant-centre. Selon les informations de Foot Mercato, les décideurs qataris souhaitent renforcer le couloir gauche où évolue régulièrement Bradley Barcola. Et apprécient particulièrement le profil de Luis Diaz (27 ans) pour ses qualités et son état d’esprit.

Nos confrères précisent néanmoins que la piste menant à l’ailier de Liverpool ne fait pas l’unanimité en interne. Le conseiller sportif Luis Campos, fidèle à sa politique de recrutement, privilégie des recrues plus jeunes et avec une marge de progression plus importante. Une tendance confirmée par le journaliste Fabrizio Romano. Le spécialiste mercato assure qu’aucune discussion n’a été entamée. Pour le moment, le Paris Saint-Germain n’a pas contacté Liverpool.

🔴🇨🇴 Liverpool have not been approached by Paris Saint-Germain for Luis Díaz so far, no negotiations or talks taking place.#LFC not showing any desire or plan to sell Díaz, considered key top player.



PSG have different priorities and currently not working on Luis Díaz deal. pic.twitter.com/2AvMwYtkuz