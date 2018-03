PSG : Le PSG vise De Gea pour remplacer Areola !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Premier League.

S’il y en a bien un qui n’a pas démérité face au Real Madrid en 8e de finale de la Ligue des Champions, c’est Alphonse Areola.

Performant lors des deux matchs contre l’équipe de Zinedine Zidane, l’international français devrait néanmoins voir un gardien de très haut niveau débarquer au PSG cet été. Une information confirmée par Téléfoot, qui avance trois noms pour venir concurrencer l’ancien gardien de but de Villarreal. Régulièrement cités ces dernières semaines, les noms de Donnarumma (Milan AC) et Courtois (Chelsea) sont évoqués.

Mais selon l’émission de TF1, le Paris Saint-Germain s’est également renseigné sur la situation de David De Gea, le gardien de Manchester United, également dans le viseur du Real Madrid. Problème pour le leader de la L1 : José Mourinho souhaite prolonger le contrat de l’international espagnol. Les négociations avanceraient dans le bon sens, mais il n’est pas encore totalement acté que David De Gea prolonge et le PSG est à l’affût. Reste à savoir si les dirigeants parisiens sauront convaincre l’ancien gardien de l’Atlético Madrid de rejoindre le club cet été. De plus, il faudra également s’entendre avec Manchester United, et cela risque de ne pas être simple…