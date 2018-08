PSG : Le PSG fait disjoncter la presse espagnole, Rabiot a un faux salaire royal !

Dans : PSG, Mercato, Liga.

Longtemps évoqué comme une cible prioritaire du FC Barcelone lors de ce mercato estival, Adrien Rabiot semble être parti pour prolonger son contrat au Paris Saint-Germain. Et cette décision du milieu de terrain français du PSG met clairement un coup aux médias espagnols, qui n'arrivent pas à comprendre comme le club de la capitale arrive à lui tenir tête.

Avant même que Javier Tebas s'indigne, et de manière totalement inexplicable, le quotidien sportif catalan Sport annonce que si Adrien Rabiot décide de refuser l'offre du Barça pour rester au Paris SG c'est que Nasser Al-Khelaifi lui offre un salaire brut de 22ME par saison. Une proposition évidemment totalement fictive, le président du PSG n'ayant aucun intérêt à faire d'Adrien Rabiot le deuxième salaire du club derrière Neymar et devant Kylian Mbappé. Pour mémoire, afin de conserver N'Golo Kanté, Chelsea lui a proposé 17ME par saison. Et mercredi, Le Parisien évoquait une revalorisation salariale à hauteur de 9,6ME pour ce même Adrien Rabiot. Mauvais perdant ?