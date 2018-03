PSG : Le président de la LFP supplie aussi Neymar de rester

Dans : PSG, Ligue 1.

L’avenir de Neymar, cela ne concerne pas que le PSG. Chargé notamment de faire évoluer les droits de la Ligue 1 à l’étranger, qui sont à la dérive par rapport à nos voisins, Didier Quillot avoue sans problème que la présence du Brésilien dans le championnat de France est un élément clé pour augmenter les revenus. Autant dire que le dirigeant de la LFP n’a pas envie de voir Neymar faire un petit tour en Ligue 1 et puis s’en aller, comme certaines rumeurs le laissent entendre, notamment du côté de l’Espagne.

« Bien sûr qu’on souhaite qu’il reste. Je crois que les dirigeants du PSG ont été très clairs là-dessus, dans les déclarations de ces dernières semaines. Je n’ai aucune raison d’avoir des craintes à ce niveau-là. En effet, Neymar est très important pour la promotion de la Ligue 1. C’est ce qu’on appelle en termes de marketing un gain changer, parce qu’il donne un rayonnement additionnel et parce que pour le foot on a besoin de stars », a souligné Didier Quillot sur RMC. Le directeur général de la Ligue sait très bien que le PSG et la Ligue 1 sans Neymar, ce ne sera plus la même musique pour vendre les droits du championnat de France à l’étranger.