PSG : Le penaltygate entre Neymar et Cavani ? Al-Khelaïfi en rigole

Dans : PSG, Ligue 1.

Nasser Al-Khelaïfi, président du PSG, après le nul contre le MHSC (0-0) : « On sait que c’est toujours difficile ici, avec ce terrain et cette ambiance. C’était vraiment un match très difficile. On le savait avant. Les joueurs ont tout essayé. On ne peut pas gagner tous les matchs. Le coach et le staff vont regarder le match pour progresser. On n’a pas vraiment joué aujourd’hui. Ce n’est pas parce que Neymar n’était pas présent qu’on n’a pas gagné. Il est très important pour l’équipe, mais il y a beaucoup de raisons pour cette performance. On est venu ici pour gagner le match. On reste motivés et concentrés pour le Bayern. Le plus important est mercredi maintenant. Monaco ? C’est bien pour le championnat. Ils ont des bons joueurs et un bon entraîneur. Monaco est toujours là. Neymar/Cavani ? J’ai rigolé quand j’ai entendu ça. Vous parlez encore de ça. Vous voulez des scandales tous les jours parce que vous n’avez pas beaucoup de sujets pour parler (rires) », a-t-il déclaré sur Canal+.