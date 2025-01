PSG ‍: Le Parc vendu au Qatar, Anne Hidalgo joue la provocation

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Déterminé à évoluer dans un stade doté d’une plus grande capacité, le Paris Saint-Germain envisage sérieusement de quitter le Parc des Princes. Le club de la capitale espérait racheter l’enceinte parisienne. Mais la maire Anne Hidalgo s’oppose encore et toujours à une vente.

Sauf revirement de situation, 2025 ne sera pas l’année de la réconciliation entre le Paris Saint-Germain et Anne Hidalgo. Ce mercredi, la maire de la capitale a prononcé ses vœux pour les mois à venir. Un discours durant lequel la membre du Parti socialiste a confirmé son refus de vendre le Parc des Princes au champion de France en titre. « Il y a une chose qu’on ne fera pas en 2025, a-t-elle prévenu depuis l’Hôtel de Ville. En même temps, je ne l’avais pas promis. Non, on ne vendra pas le Parc des Princes. »

💬 "Je pense à la future voie, parce que je n'abandonne jamais, liée au covoiturage sur le périphérique"



Lors de ses vœux, la maire de Paris, Anne Hidalgo, a rappelé son envie de conserver une grande partie de l'héritage des Jeux olympiques pic.twitter.com/zuG7vyZRt5 — BFM Paris Île-de-France (@BFMParis) January 15, 2025

De nouveau catégorique, Anne Hidalgo a quand même rouvert la porte aux discussions. « Je souhaite au PSG de rester à Paris », a glissé la femme politique franco-espagnole dans des propos relayés par nos confrères du Parisien. Pas sûr que son message soit bien accueilli au sein du club de la capitale. Au contraire, l’actuel leader de Ligue 1 risque d’y voir une provocation étant donné les tensions avec Nasser Al-Khelaïfi.

Le PSG vers un déménagement

Rappelons que le président du Paris Saint-Germain, déterminé à évoluer dans un stade doté d’une plus grande capacité afin d’enregistrer des recettes comparables à celles de la concurrence en Europe, comptait rénover le Parc des Princes. Un projet que le Qatar n’envisage qu’à condition de devenir propriétaire de l’enceinte. Mais depuis plusieurs mois, les échanges se heurtent au refus d’Anne Hidalgo, soutenue l’année dernière par le Conseil de Paris. Résultat, Nasser Al-Khelaïfi, sans attendre le départ de la maire qui n’ambitionne pas un troisième mandat en 2026, cherche activement un site pour la construction d’un nouveau stade.