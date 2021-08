PSG : Le Parc des Princes complet contre Strasbourg et Clermont

Dans : PSG.

Bonne nouvelle pour les supporters du Paris Saint-Germain, les autorités ont donné le feu vert pour que le Parc des Princes puisse avoir une jauge à 100% pour les deux premiers matchs de Ligue 1 à domicile.

La signature de Lionel Messi n’y est pour rien puisque le PSG avait déjà vendu la totalité des places pour les rencontres face à Strasbourg et Clermont, mais il y a du soulagement ce lundi autour du Parc des Princes puisque le club de la capitale a reçu le feu vert pour avoir une jauge pleine, à commencer par le match de samedi prochain contre Strasbourg. « Nous attendons ce moment depuis 18 mois. Les Rouges et Bleus sont impatients de retrouver les supporters du Club, qui, grâce à leur soutien et leurs encouragements, nous permettent d’atteindre les sommets. Conformément aux directives du gouvernement, nous travaillons depuis plusieurs mois à la mise en place de conditions d’accueil simples et claires pour les recevoir en toute sécurité », se réjouit Nicolas Arndt, Directeur de la billetterie et des hospitalités du Paris Saint-Germain.

Pour accéder au Parc des Princes, les supporters devront évidemment posséder un pass sanitaire. Le PSG en profite pour raller que cette rencontre face à Strasbourg, puis celle contre Clermont se joueront à guichet fermé, toutes les places ayant déjà été vendues.