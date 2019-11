PSG : Le nouveau Neymar coéquipier du vrai Neymar à Paris ?

Dans : PSG.

Baptisé du surnom très lourd à porter de nouveau Neymar, Reinier suscite déjà un énorme intérêt en Europe. Le Paris Saint-Germain est cité comme un point de chute pour la pépite brésilienne de 17 ans, mais la concurrence est vive.

Reinier Jesus n’a beau avoir que 17 ans, son nom est déjà connu sur toute la planète football, le milieu offensif de Flamengo ayant déjà montré toutes ses qualités avec son club, mais également sous le maillot de l’équipe du Brésil U17 dont il est même le capitaine. Forcément, tout cela n’a pas échappé aux plus grands clubs européens, et cela même s’il a récemment prolongé son contrat avec Flamengo jusqu’en 2024, Reinier figure notamment sur les tablettes du Paris Saint-Germain, où Leonardo est très sensible au talent de son jeune compatriote, mais également à l’AC Milan, l’Inter, le Real Madrid et l’Atletico Madrid.

Mais si le PSG a des atouts pour essayer de faire venir le jeune joueur brésilien, CalcioMercato affirme que c’est l’Atlético Madrid qui actuellement serait en pole avec l’offre la plus convaincante. De son côté, le 10 Sport indique que la seule formation à avoir fait une offre financière à Flamengo serait le Borussia Dortmund qui a mis 30ME sur la table. Pas de quoi intéresser le club brésilien qui en souhaite le double pour céder Reinier. Cela laisse donc du temps au Paris Saint-Germain d’affuter ses arguments et éventuellement de faire une proposition conséquente à Flamengo. Leonardo va toutefois devoir convaincre Nasser Al-Khelaifi de lâcher beaucoup d’argent sur le nouveau Neymar histoire pourquoi pas de l’avoir avec le vrai Neymar sur le terrain.