PSG ‍: Le miracle à 60 millions d'euros est en route

Manchester United et le PSG négocient férocement pour le transfert de Manuel Ugarte chez les Red Devils. Le dossier s'est décanté ces dernières heures avec le concours des différents acteurs.

Manuel Ugarte semble destiné à quitter le PSG cet été. Plus vraiment désiré dans la capitale française par Luis Enrique, l'Uruguayen est particulièrement apprécié par Manchester United. Cependant, les Red Devils sont en désaccord avec les Parisiens sur le prix à mettre pour le milieu. Le PSG veut récupérer 60 millions d'euros dans l'opération, soit la somme misée sur Ugarte il y a un an seulement. Manchester United tablait plutôt sur 50 millions d'euros maximum. Un écart financier qui peut bloquer les choses mais heureusement pour le club anglais, tout est mis en œuvre pour faciliter l'opération.

Le journaliste de Sky Sports Deutschland Florian Plettenberg est formel : le transfert de Manuel Ugarte est plus proche que jamais d'aboutir. Le PSG et son homologue anglais discutent des derniers détails en vue de finaliser un transfert définitif d'Ugarte. Le joueur lui-même pousse pour ce transfert tout comme son entourage. Son agent, le célèbre Jorge Mendes, use de son influence pour envoyer le milieu de terrain en Premier League selon Plettenberg.

