PSG : Le grand Messi est à Paris, enfin !

Critiqué depuis son arrivée au PSG l’été dernier, Lionel Messi semble doucement mais surement monter en puissance au meilleur moment.

Très bon contre Lille au début du mois de février, Lionel Messi avait également contribué à la victoire du Paris Saint-Germain contre le Real Madrid en huitième de finale aller de la Ligue des Champions. Contre les Verts de Saint-Etienne samedi soir au Parc des Princes, l’international argentin a peut-être livré l’un de ses meilleurs matchs de la saison sous les couleurs du PSG, la preuve d’une montée en puissance certaine. Une excellente nouvelle pour Habib Beye, qui a expliqué sur Canal + que Lionel Messi était de mieux en mieux. Et même si pour l’ancien capitaine de l’OM, on ne verra peut-être jamais au PSG le grand Messi du Barça, La Pulga semble bel et bien retrouvé des jambes. Ce qui peut changer pas mal de choses dans la saison de Paris…

Messi monte en puissance au PSG

Un #Messi 🇦🇷 moins buteur mais fin passeur, intelligent, juste techniquement et doté d’une vision de jeu très précieuse, je dis OUI perso🔴🔵⚽️ pic.twitter.com/aq7caGxeds — Miloud KOTBI (@miloudkotbi) February 27, 2022

« Il faut arrêter d’attendre de Messi ce qu’on a vu à Barcelone. Ce sera différent ici au Paris Saint-Germain. Ce que j’aime avec Leo Messi en ce moment, c’est la fréquence d’appuis. On le voit différent. Par moments, c’était un peu monorythme mais là je trouve qu’il est capable de changer de rythme. On l’avait vu face au Real Madrid. Le débat du penalty avait amené les gens à penser qu’il avait fait une mauvaise performance mais moi je l’avais trouvé bon. Je l’ai trouvé très bon contre Saint-Etienne dans ce qu’il apporte au PSG et dans sa fréquence d’appuis. Il a cette capacité à changer de rythme. En numéro 10, quand il décroche, il est capable de faire le jeu du PSG. C’est très encourageant pour la suite. Il élève son niveau de jeu et prend de plus en plus de place dans la construction du jeu du PSG » a analysé Habib Beye, très heureux de revoir Lionel Messi à un haut niveau et qui espère maintenant que cela va durer pour le Paris SG, notamment en Ligue des Champions.