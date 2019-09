PSG : Le grand coup de balai, c'est pour bientôt à Paris

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Cet été, les dirigeants du Paris Saint-Germain ont été très actifs sur le marché des transferts. Et pour changer, le club de la capitale n’a pas fait uniquement que dans le clinquant, en recrutant des joueurs de l’ombre tels Ander Herrera, Pablo Sarabia, Abdou Diallo ou encore Idrissa Gueye. Une stratégie parfaite pour Jérôme Rothen, qui estime cependant que le PSG aurait dû aller au bout de sa logique en poussant vers la sortie certains joueurs en fin de course. Pour le consultant de RMC, cela devra impérativement intervenir l’été prochain avec notamment les départs de joueurs en fin de contrat comme Thiago Silva ou Edinson Cavani.

« Il y a clairement eu la volonté de faire venir des joueurs d’équipe, dévoués au collectif, qui vont totalement assumer d’être dans l’ombre des stars tout en jouant leur rôle pour prendre leur part de lumière à travers le collectif. Mais je pense que Paris n’est pas allé au bout de sa démarche. Il y a des éléments en fin de cycle qui vont tirer le groupe vers le bas tant qu’ils seront là. C’est pour ça que je pense que c’est un processus sur plus d’une année. Il a été entamé, mais l’été prochain, avec certaines fins de contrat, comme Cavani et Thiago Silva, certaines pages vont être tournées. Il y a quelques ruptures à opérer si l’on veut vraiment attaquer un nouveau cycle » a commenté l’ancien joueur de l’AS Monaco dans les colonnes de France Football, globalement emballé par le mercato et qui attend que Leonardo finisse le travail comme il se doit l’été prochain.