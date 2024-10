PSG ‍: Le futur stade sera une folie totale

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Le Paris Saint-Germain, n'ayant pas trouvé d'accord avec la mairie, va probablement quitter le Parc des Princes. Les premières confidences sur le futur stade laissent envisager un projet totalement délirant mené par le Qatar.

Les supporters du PSG se réveillent avec la gueule de bois au lendemain de la défaite de leur équipe à Londres face à Arsenal. En décidant de se passer de star, les dirigeants du club de la capitale ont fait un choix qui se respecte, mais qui va assurément imposer aux fans parisiens de faire preuve de patience. Et quoi de mieux de parler de l'avenir quand le présent est morose. Alors, c'est du côté du probable futur stade du Paris Saint-Germain qu'il faut se tourner pour voir un projet à même de rebooster tout le monde. Tandis que l'on sait désormais que le Qatar pense à implanter sa future enceinte dans les Yvelines, faute de pouvoir acheter le Parc des Princes, on a quelques idées sur le stade qui devrait sortir de terre pas loin du golf national à Saint-Quentin en Yvelines.

🚨EXCLUSIF LA SOURCE | Le projet de nouveau stade du Paris Saint Germain CONTINUE d’avancer !



👉🏼Le club vise une capacité potentiellement de plus de 80 000 spectateurs, pour son nouveau bijou.✅



👉🏼Le club souhaite frapper très fort et construire le top du top pour ses… — La Source Parisienne (@lasource75006) October 1, 2024

Ces révélations sur le futur stade du PSG viennent du compte La Source Parisienne très très proche du club de la capitale, au point même d'être dorénavant accrédité par le club de la capitale, y compris en Ligue des champions. « Le club vise une capacité potentiellement de plus de 80 000 spectateurs, pour son nouveau bijou. Le club souhaite frapper très fort et construire le top du top pour ses supporters. Le club vise très loin et souhaite construire un stade capable d’être au top niveau pour les 100 prochaines années, basé sur les meilleures technologies, les meilleures innovations afin d’offrir la meilleure expérience aux supporters. Un toit rétractable est envisagé. Ce sera un site polyvalent comprenant football, judo, handball, jeunes, féminines, et peut-être même du basket. Dans la discussion également la possibilité d’y faire des concerts, des cinémas, magasins, transports en commun. Le design du stade sera spectaculaire et inspiré par la ville de Paris. Imaginez les plus beaux monuments parisiens », explique Mourad Sefiane sur ses réseaux sociaux.

Le PSG n'a plus le choix avec le Parc des Princes

Et l'insider de préciser que l'état actuel du Parc des Princes commence à sérieusement inquiéter le Paris Saint-Germain, différents soucis étant constatés sur la structure, ce qui oblige le club de la capitale à intervenir pour éviter des soucis. A en lire les réactions des supporters du PSG, l'idée d'un départ de l'enceinte de la porte de Saint-Cloud a tout de même du mal à être digéré, même si les champions de France veulent gagner plus d'argent lors des matchs, ce qui ne peut plus être le cas avec les 47.000 places du mythique Parc des Princes.