PSG ‍: Le football a sauvé Rico, Paris a un survivant

Dans : PSG.

Par Alexis Rose

Passé tout près de la mort lors d’un grave accident de cheval en mai 2023, Sergio Rico estime que c’est le football qui lui permet d’être encore là, présent aux côtés de ses coéquipiers du Paris Saint-Germain.

Personne ne sait s’il reportera un jour le maillot du club de la capitale française, mais Sergio Rico fait toujours partie de l’effectif du PSG, et c’est peut-être le plus important aux yeux de tous les suiveurs de la L1. Il faut dire qu’au cours de l’année dernière, le gardien espagnol a bien failli mourir… Le 28 mai 2023 pour être précis, le portier de 30 ans avait subi un traumatisme crânien sévère après une chute à cheval en Andalousie. Sauvé par les médecins, Rico avait quand même passé plusieurs jours dans le coma avant d’être en soins intensifs pendant plus d’un mois. Suite à une difficile période de trois mois à l'hôpital, le gardien du PSG avait perdu près de 20 kilos. Si depuis, il a retrouvé sa forme à l’issue d’une lente mais nécessaire convalescence, Rico avoue que le football lui a clairement sauvé la vie.

« Le football, c’est toute ma vie »

🗨️ "Si je n'avais pas été sportif de haut niveau, je serais peut-être mort"



Sergio Rico revient sur son accident de cheval qui l'a plongé dans le coma pendant 3 semaines 🗣️



Une interview en intégralité dans le Canal Football Club, ce soir à 19H30 sur CANAL+ 🔜 pic.twitter.com/giX9Kz3w2g — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) January 28, 2024

« La vérité est que je dois tout au football. Le football, c’est toute ma vie. Un médecin m’a expliqué que mes artères étaient un peu plus résistantes, que celles d’une personne normale, qui ne faisait pas autant de sport. Si je n’avais pas été sportif de haut niveau, je serais peut-être mort… », a lancé le gardien du PSG dans le Canal Football Club. Désormais de retour à l’entraînement, Rico espère retrouver les pelouses avant la fin de la saison. Même si pour cela, il devra passer devant Donnarumma, Navas ou Tenas, tous devant lui dans la hiérarchie des gardiens de Luis Enrique. Mais peut-être qu’en fin de saison, si le PSG est titré à l’avance en L1, Rico aura peut-être droit à un match cadeau de la part de son coach, afin qu’il puisse recevoir tout l’amour des supporters au Parc des Princes.