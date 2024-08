PSG ‍: Le feu d’artifice débute avec Désiré Doué

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Un an après avoir fait venir Bradley Barcola, le PSG va boucler l'arrivée d'une autre pépite du football français. Désiré Doué a repoussé le Bayern Munich pour jouer à Paris cette saison.

Longtemps tiraillé entre le Bayern Munich et le Paris SG, Désiré Doué a choisi de rejoindre le club francilien. Ces derniers temps encore, le médaillé d’argent du tournoi olympique de football laissait transparaitre sa volonté de rejoindre le club allemand, mais c’était pour mieux pousser le PSG dans ses retranchements et l’inciter à se positionner clairement, ce qui avait beaucoup de mal à être le cas ces dernières semaines. Le scénario a fonctionné et le milieu offensif du Stade Rennais a été convaincu par la dernière prise de position du champion de France. Résultat, le mot a été passé puisque l’ensemble des médias européens spécialistes du mercato a annoncé que Désiré Doué avait décidé de jouer la saison prochaine au PSG. Selon Fabrizio Romano, le forcing de tout l'état major a fini par payer, Nasser Al-Khelaïfi prenant ce dossier personnellement en mains pour le faire avancer.

Désiré Doué au PSG, ça va aller vite

Un grand pas de fait pour une deuxième partie du mois d’août qui s’annonce explosive à Paris, avec la volonté de recruter encore deux joueurs offensifs au minimum, et peut-être même trois en fonction des ventes à venir. Avec un gardien, un défenseur central et un milieu de terrain, le PSG a déjà oeuvré en douceur dans son mercato, mais il va falloir s’atteler à la mission de remplacer Kylian Mbappé, et cela ne peut être que le fait de plusieurs joueurs.

🚨🔴🔵 BREAKING: Désiré Doué has decided to join Paris Saint-Germain!



After being 100% focused on Olympics, he has made his decision: it’s PSG.



Nasser Al Khelaifi, Luis Campos, Luis Enrique all involved for PSG.



Final details to be clarified soon then… here we go! pic.twitter.com/jM3BJLte3N — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 11, 2024

Convaincu par Luis Enrique, Désiré Doué a en tout cas tranché et cela devrait désormais accélérer les choses, car les deux clubs qui le courtisaient attendaient qu’il se prononce à la fin des Jeux Olympiques. Mais attention, la partie n’est pas encore gagnée pour le PSG, qui doit désormais convaincre le Stade Rennais, désireux de récupérer au moins 55 millions d’euros avec sa pépite au dribble redouté. Pour le moment, seul le Bayern a fait une offre atteignant ce montant selon L’Equipe, et le PSG a donc le mérite de savoir ce qu’il lui reste à faire pour recruter un joueur qui reste encore à polir au vue de sa dernière saison avec Rennes, avec de longs passages à vide et un repli défensif à travailler. Mais un an après avoir fait signer Bradley Barcola, le club parisien entend bien continuer à frapper fort dans le rayon des pépites françaises. Et toujours selon Fabrizio Romano, tout pourrait désormais aller très vite maintenant que les JO sont terminés.