PSG : Le départ de Neymar, ça arrange presque Leonardo

Dans : PSG, Mercato.

Leonardo n’est pas venu tout seul à Paris, il est arrivé avec plein d’idées pour changer le visage du PSG et en faire une équipe capable d’aller enfin plus loin en Ligue des Champions.

Avec ou sans Neymar ? Le directeur sportif a probablement déjà la réponse de son côté, et selon L’Equipe, un départ de son numéro 10 ne le chagrinerait pas trop par rapport à ses projets de construction d’équipe. En effet, « Leo » possède actuellement une enveloppe pour recruter qui se situe entre 100 et 150 ME. Avec un milieu d’envergure de type Milinkovic-Savic, Sarabia qui est déjà conclu, et son désir de recruter Donnarumma, le champion du monde 1994 a déjà explosé son budget recrutement. De quoi titiller le nouveau dirigeant, un peu freiné dans ses achats et ses moyens financiers.

Résultat, le quotidien sportif le fait bien comprendre, si perdre Neymar ne sera pas évident à digérer sur le plan des performances sportives et du marketing à outrance, au niveau économique, Leonardo se verrait alors offrir une enveloppe particulièrement copieuse pour faire ce qu’il veut sur le marché des transferts. Cela voudra certainement dire acheter un attaquant et un milieu offensif supplémentaire, avec la possibilité d’y mettre le prix si nécessaire. Une perspective alléchante pour Leonardo, qui adore composer l'équipe à sa façon, et se verrait alors servi.