PSG : Le clan Rabiot va à Barcelone pour gratter quelques millions d'euros

Dans : PSG, Mercato, Liga.

Du côté de Véronique et Adrien Rabiot on semble avoir compris que le FC Barcelone s'agaçait des exigences financières revues à la hausse, le club catalan ayant laissé fuiter dans des médias qui lui sont proches ce sentiment désagréable de gentiment se faire mener en bateau. Alors, afin d'éviter un naufrage qui serait forcément terrible pour le milieu de terrain français, le clan Rabiot est attendu dans les prochains jours à Barcelone. Selon le quotidien espagnol Sport, une réunion est d'ores et déjà programmée afin d'essayer de trouver un accord définitif, Adrien Rabiot ayant repoussé toutes les offres venues d'Angleterre.

A priori, si le joueur du Paris Saint-Germain est plutôt décidé à partir dès ce mois de janvier, histoire de ne pas rester sur le banc du PSG, les dirigeants du FC Barcelone ont l'intention de ne rien lâcher à ceux de Paris. Et c'est donc vers un transfert en juin prochain, lorsqu'Adrien Rabiot sera disponible pour zéro euro, qu'ils veulent aboutir à un accord. On sait que la proposition barcelonaise s'articule autour d'un contrat de cinq ans avec un salaire annuel de 10ME et une prime à la signature qui est le coeur du problème. Tandis que le Barça veut que cette prime soit de 10ME, Véronique Rabiot en demande encore plus. Cette réunion imminente devrait permettre de trouver enfin une solution...ou pas.